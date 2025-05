Днес става само на 27, а вече има много успехи зад себе си

© Михаела Маринова е българска певица, участник във форматите "X Factor“, "Маскираният певец“ и "Като две капки вода“. Част е от артистите на българската продуцентска компания "Вирджиния Рекърдс". През годините печели редица конкурси в България и в чужбина.



Родена е на 7 май 1998 г. в София, започва да пее в детска вокална школа на 4 години, а на 6-годишна възраст родителите ѝ я записват и на уроци по пиано и цигулка. От ранна възраст озвучава герои в българските дублажи на "Александра Аудио“ на анимационни филми, сред които "Аристокотките“, "Книга за джунглата 2“, "Зън-зън“, "Мечето Падингтън“ и "Смелата Ваяна“.



Печели конкурси за млади таланти в България и чужбина. Била е част от екипа на изпълнителя, който представи България на Детския песенен конкурс "Евровизия“ в Армения като завършват втори. Завършва средното си образование с профил "Поп и джаз пеене“ в НМУ "Любомир Пипков“, а от 2017 г. следва "Музикално-сценична режисура“ в НМА "Проф. Панчо Владигеров“.



Участва в третия сезон на "X Factor“. Тя стига до самия финал на шоуто, когато излиза на една сцена с победителя от английския "X Factor“ Джеймс Артър. "Още първия път, когато видях Михаела, си помислих, че има изключителен талант. Тя притежава всичко необходимо, за да се превърне в световен артист“, казва британската поп звезда за Михаела.



След края на формата "Вирджиния Рекърдс“ предлага на Михаела да се присъедини към останалите артисти на лейбъла и така се стига до първата ѝ песен "Любов за пръв път“, която изпълнява заедно с други две открития на "X Factor“ – Невена Пейкова и Кристина Дончева.



Дебютния си самостоятелен сингъл "Стъпка напред“ Михаела представя на Годишните музикални награди на БГ Радио през май 2015. След официалната си премиера през юли, парчето бързо се изкачва до челните позиции в чартовете на радиата, както и Топ 40 за най-слушаните БГ парчета в стрийминг платформата Spotify. В края на октомври "Стъпка напред“ става най-излъчваната българска песен в радио- и телевизионния ефир, а клипът към парчето е с над 6 милиона гледания в YouTube.



През 2014 г. Маринова стига до етапа "Къщи на съдиите“ във втория сезон на "X Factor“. Става едно от избраните 4 момичета в отбора на Саня Армутлиева в третия сезон на шоуто. Стига до финала, на който пее в дует с победителя от "X Factor“ Великобритания Джеймс Артър като завършва на трето място.



През февруари 2017 г. стартира участието си в друг риалити формат – "Като две капки вода“. Сред изпълнителите, в които се превъплъщава, са Адел, Ариана Гранде, Бруно Марс, Елвис Пресли, Софи Маринова и Петя Буюклиева. На финала през май, след изпълнението ѝ на песента "My Heart Will Go On“ на Селин Дион, Михаела Маринова е обявена за победителка.



През 2019 г. участва в ролята на Гарванът и спечелва първи сезон на предаването на Нова телевизия "Маскираният певец“. През 2020 г. в първи епизод на втори сезон е гост-детектив.



На 26 март 2020 г. излиза първият ѝ студиен албум "Стъпка напред“. На 22 февруари 2021 г. започва участието си в All stars сезона на предаването на Нова телевизия "Като две капки вода“. През 2022 г. "Вирджиния Рекърдс" издава втория ѝ албум "До безкрай“.