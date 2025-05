© 31 години след първия епизод на "Приятели“, знаете ли всичко за любимия сериал?



Първият епизод на шоуто е излъчен на 22 септември 1994 г., слагайки началото на емблематичния ситком, продължил цели 10 години.



На 6 май отбелязахме 21 години от последния епизод, излъчен през 2004 г. Всички помним празния апартамент, ключовете, оставени на барплота и тъжните лица на шестимата приятели. Това всъщност са и истинските чувства на актьорите в този момент, в който осъзнават, че приключва една щастлива епоха от техния живот.



Последната реплика, с която приключва всичко, разбира се, е на Матю Пери, изиграл емблематичния Чандлър Бинг.



На излизане от апартамента, Рейчъл (Дженифър Анистън) пита Моника дали имат малко време да пият по кафе, а Чандлър пита: "Къде“.



"Беше просто магия. И все още е вълнуващо, но имахме повече опит. Научихме повече уроци. Има още малко зад нас.“, споделя Анистън пред списание People през 2024 г.



"Приятели“ остави незаличим отпечатък върху всички свои фенове, докато проследяваше живота на шестима приятели в техните 20 години – Моника, Фийби, Рейчъл, Джоуи, Рос и Чандлър, в Ню Йорк.



Актьорският състав включва Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Дженифър Анистън, Мат ле Бланк, Дейвид Шуимър и вече покойния Матю Пери. Пери си отиде от този свят през октомври 2023 г. след удавяне в джакузито вследствие на висока доза упойващи вещества, пише Tialoto.bg.



10 неподозирани факта за сериала "Приятели“



1. Никой не харесва песента и началната последователност



Емблематичната тематична песен I'll Be There for You, придружена от шестимата приятели, които се плискат във фонтан и се настаняват заедно на оранжев диван, се превърна в истински символ на сериала.



Въпреки това, в интервю за BBC през 2016 г., Анистън сподели, че тя и нейните колеги не се чувстват толкова привързани към песента.



"Никой не е бил истински фен на тази тематична песен“, каза тя.



Анистън добави, че ѝ се струва "малко странно“, че всички танцуват във фонтана.



2. Дейвид Шуимър първоначално не е искал да играе Рос Гелар



Въпреки че ролята на ексцентричния палеонтолог е създадена именно за Шуимър, той първоначално не се чувстваше привлечен към идеята, според книгата на редактора от списание People, Келси Милър от 2018 г. "Ще бъда там за теб: Единият за приятелите“.



Създателят на "Приятели“ Дейвид Крейн споделя, че Шуимър е имал негативен опит в работата си по телевизионен проект и се е примирил с кариера в театъра. Крейн си припомни, че по време на специалното събиране през 2021 г. е трябвало да "моли“ и "умолява“ Шуимър да се присъедини към екипа.



"Опитахме се да вземем Дейвид, но той беше напуснал телевизията. Той имаше нещастен опит, правейки друго шоу. Той се върна в Чикаго, за да се занимава само с театър.“, спомня си още създателят на култовото шоу.



3. Създателите първоначално са искали Кокс да играе Рейчъл



По време на Friends: The Reunion, Крейн разкри, че са имали "труден период“ да намерят актрисата, която да играе Моника, първоначално искайки Кокс да играе Рейчъл.



"Срещнахме се с Кортни Кокс и тя ни обясни защо не смята, че е Рейчъл и че тя самата е по-скоро Моника – и беше права“, добави Марта Кауфман.



"Кортни донесе тази невероятна радост на героинята. Всичко, което Кортни донесе в нея, направи Моника много по-богата от това, което първоначално възнамерявахме“, добави Крейн.



4. Актьорският състав отива в казино преди първия запис на живо, за да отпразнува последната си нощ на "анонимност“.



Имайки предчувствието, че сериалът ще бъде хит, режисьорът Джеймс Бъроуз завежда младите актьори на вечеря в Лас Вегас вечерта преди премиерата на пилотния епизод.



"Това е последната ви възможност за анонимност“, казва им той, според книгата на Милър.



Той добави, че те са искали да "правят каквото и да било, което е трябвало да правят горещите млади телевизионни актьори, когато са летели до Вегас с частни самолети“.



5. Моника е трябвало да има връзка с Джоуи, а не с Чандлър



Макар по сценарии Моника да има романтични взаимоотношения с Джоуи, химията между Кортни Кокс и Матю Пери е толкова силна, че променя хода на историята на шоуто.



"Когато Моника и Чандлър си легнаха заедно за първи път в Лондон, първоначалният план не беше, че след това ще станат двойка до края на сериала“, каза Крейн пред Entertainment Weekly през септември 2019 г.



"Това беше едно от онези неща, при които първоначално мисълта беше: О, това беше просто голяма, бърза, забавна грешка и как ще се измъкнат от това?



След това колкото повече го проучвахме, толкова повече истории предоставяше и наистина възраждаше шоуто.“, добави Дейвид Крейн.



Публиката също реагира, крещейки толкова силно, че създателите разбират, че са уцелили джакпота.



6. Емблематичният оранжев диван е намерен в мазето на Warner Bros.



Декораторът на сериала Грег Ганде търси надлъж и нашир диван, който да бъде централното място за срещи на приятелите в любимото им кафене Central Perk. В крайна сметка той намира идеалния – леко изгорял оранжев и леко разкъсан диван – в мазето на студиото на Warner Bros. в Бърбанк, Калифорния.



"Буквално в задния ъгъл, пъхнат под друга част, беше този диван с красиво резбовано дърво“, каза той пред USA Today през септември 2019 г.



Ганде си спомня, че е трябвало да го реставрира, преди да бъде пуснат в ефир: "Изрично си спомням, че имаше мрежови и студийни бележки, тъй като имаше разкъсване на облегалката на дивана и беше малко оръфано на някои места“



7. Любимият епизод на Пери е този, в който говори най-малко



Макар личността на Чандлър да е свързана предимно с неговите пиперливи шеги и саркастичен хумор, любимият епизод на актьора бе именно този, в който има най-малко диалог.



В епизода The One with the Blackout от първи сезон Чандлър е заседнал във вестибюл с модела на Victoria’s Secret Джил Гудейкър по време на прекъсване на тока в целия град.



"Интересното в този епизод беше, че не говорех много, беше предимно с глас зад кадър. Записахме предварително това, което казвах, и трябваше да реагирам.“, споделя Пери пред Entertainment Weekly през 2004 г.



"Нека си признаем: Джил Гудейкър е гореща, така че не беше толкова трудно. Спомням си, че изплюх дъвката си и тя залепна за стената. Моят избор беше просто да остана замръзнал от страх и неудобство.“, спомня си Пери за забавния епизод.



8. Епизодът, в който Рос и Рейчъл консумират връзката си, има уникално заглавие



Рос и Рейчъл преспиват заедно на първата си среща във втори сезон, а епизодът е озаглавен: "Този, в който Рос и Рейчъл... знаеш ли“. Това е единственият епизод, който включва имената на двама герои в заглавието.



Връзката между Рос и Рейчъл е основна част от цялото шоу – след много събирания, раздели, изневяра, развод и едно дете, накрая на сериала двамата най-накрая намират пътя един към друг след цели 10 години.



9. Анистън и Шуимър са били влюбени един в друг



Очевидно химията между Рос и Рейчъл не е случайност. Оказва се, че Дейвид Шуимър и Дженифър Анистън наистина са били влюбени.



По време на специалното събиране през 2021, Шуимър разкри, че и двамата с Анистън са имали чувства един към друг в различни моменти от шоуто, но нищо не е произлязло от това.



"Искам да кажа, че първия сезон бях силно влюбен в Джен. В един момент бяхме силно влюбени един в друг. Но беше като два кораба, които се разминават, защото единият от нас винаги е имал връзка и никога не сме преминавали тази граница. Уважихме това.“, откровен бе Дейвид.



Анистън добави: "Честно казано, спомням си, че веднъж казах на Дейвид: Ще бъде толкова неприятно, ако първата ни целувка бъде по националната телевизия.“



10. Актьорският състав е мразел да работи с маймуната Марсел



Любимата маймуна на Рос и неговият най-добър приятел Марсел, е лазела по нервите на екипа. Именно Марсел е домашният любимец на Рос през първите два сезона.



"Обичам животните. Обичам приматите. Нямам нищо против животните, аз съм любител на животните. Тук обаче беше проблемът ми“, спомни си той, цитиран от списание People.



"Маймуната – очевидно тя беше обучена и трябваше да свърши работата си както трябва в идеалния момент. Но това, което неизбежно започна да се случва, беше, че всички ние губехме време за хореография, защото маймуната не си свърши работата както трябва. Така че трябваше да започваме отново, защото маймуната не го направи правилно.“, каза още Шуимър.