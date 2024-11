Днес става на 64

© Ким Уайлд е родена като Ким Смит на 18 ноември 1960 г. в лондонското предградие на Чизик и е най-голямото дете на рокендрол музиканта Марти Уайлд (роден Реджиналд Смит) и Джойс Бейкър, която по-рано е член на певческа и танцова група.



Ким Уайлд издава първия си сингъл "Kids in America“ през януари 1981 г. Той е с мигновен успех и достига до номер две в британската класация за сингли, както и върха в класациите на други страни като Германия, Франция и Австралия.



Въпреки че постига умерен успех в САЩ, където достига номер 25, когато е издаден през 1982 г., днес сингълът се разглежда като една от нейните най-добри песни. Първият албум на Ким Уайлд, едноименният Kim Wilde, е издаден през 1981 г. и повтаря успеха. Песента "Chequered Love“ достига върха във Великобритания, Франция, Австралия и Германия, а "Water on Glass“ е издадена само във Великобритания.



По време на първата си бременност предишният ѝ интерес в градинарството се възвръща и Уайлд посещава известен колеж, за да научи повече за градинарство, за да създаде градина за децата си. Година по-късно започва сътрудничество с BBC и записва две серии на Garden Invaders. Уайлд написва две книги за градинарството. Първата книга, Gardening with Children, е издадена на 4 април 2005 година. По същото време е издадена и в Испания, Франция, Дания и Холандия, а по-късно – в Германия. Втората книга, The First-Time Gardener, излиза на 3 април 2006 г. и е ръководство за начинаещи по градинарство.



Уайлд се омъжва на 1 септември 1996 г. за Хал Флауър. Ражда сина си Хари Тристан на 3 януари 1998 г. Две години по-късно е родена дъщеря ѝ Роуз Елизабет – на 13 януари 2000 г.



Братът на Ким Марти Уайлд младши е пейзажен градинар, а сестра ѝ Роксан е беквокалистка на Кайли Миноуг.