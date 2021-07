Димитър Бербатов показа по-голямата си дъщеря

© Instagram Димитър Бербатов е от футболистите, които винаги се стремят да държат семейството си много далеч от публичното внимание. Поради тази причина, почти няма снимки със съпругата му Елена и двете им деца 11-годишната Деа и 8-годишната Елиа.



Манията по изявите в социалната мрежа очевидно обаче е обхванала и един от най-известните ни футболисти. Затова той наруши дълбоко пазения си личен живот. "And my partner in crime", така Бербо представи своята по-голяма дъщеря Деа, пише Hotnews.bg



На сторито момичето прави няколко танцувални движения пред гордия си татко зад обектива. По всичко личи, че наследницата му е одрала кожата. Деа върна жеста си на татко й, като го засне докато се заиграва с топката под звуците на любимата му черна музика.