© На днешния ден Бийтълс написаха история и през XXI век и пуснаха "последната песен на Бийтълс" от оцелелите членове на групата. Новият запис, озаглавен "Сега и преди" ("Now and Then"), е базиран на оригинално демо на Джон Ленън от 70-те и включва по-късни приноси от останалите трима бийтълси.



Подобно на начина, по който "Free as a Bird“ и "Real Love“, издадени в "The Beatles Anthology" от средата на 90-те се раждат от демота на Ленън, "Now and Then“ използва същия подход. Все пак има едно уточнение – твърди се, че Пол Маккартни, Ринго Стар и звуковите им инженери са използвали ИИ (изкуствен интелект), за да помогне за изчистването на гласа на Ленън - технология, недостъпна по време на Антологията.



Маккартни за първи път проговори за "Сега и преди" през юни. Наричайки го "последната песен на Бийтълс" пред британското Radio 4, той обясни как изкуственият интелект е бил използван, за да "извлече" гласа на Ленън от стария демо запис, за да завърши песента, според BBC.



По-късно същия месец Маккартни посни какво е имал предвид за ролята на ИИ в процеса. "Станахме свидетели на известно объркване и спекулации относно това“, каза той. "Нека е ясно, нищо не е създадено изкуствено или синтетично. Всичко е истинско и всички ние свирим на него. Изчистихме някои съществуващи записи – процес, който продължава години наред. Надяваме се, че ще го харесате толкова, колкото и ние. "



Музикалният видеоклип към "Сега и преди" трябва да излезе в петък (3 ноември). Мини-документално видео за създаването на песента беше представено премиерно преди издаването й в сряда — можете да го гледате тук.



От прес съобщение от The Beatles:



"Историята на "Now And Then“ започва в края на 70-те години, когато Джон записва демо с вокали и пиано в дома си в сградата "Дакота" в Ню Йорк. През 1994 г. съпругата му Йоко Оно Ленън дава записа на Пол, Джордж и Ринго, заедно с демо записите на Джон за "Free As A Bird“ и "Real Love“, които са завършени като нови песни на Бийтълс и съответно издадени като сингли през 1995 и 1996 г., като част от проекта The Beatles Anthology. По същото време Пол, Джордж и Ринго също записват нови партии и завършват суров микс на "Сега и преди“ с продуцента Джеф Лин. Тогава технологичните ограничения попречиха на вокалите и пианото на Джон да бъдат отделени, за да се постигне ясен, чист микс, необходим за завършване на песента. "Сега и преди“ беше отложено с надеждата, че един ден ще се върнем към него.



През 2022 г. Пол и Ринго се заеха да завършат песента. Освен вокалите на Джон, "Now And Then“ включва електрическа и акустична китара, записана през 1995 г. от Джордж, новата барабанна партия на Ринго и бас, китара и пиано от Пол, което съответства на оригиналното свирене на Джон. Пол добави слайд-китарно соло, вдъхновено от Джордж; той и Ринго допринесоха и с бек вокали към припева."