Чаят от това красиво цвете оказва вълшебно въздействие върху тялото

© Чаят от китайска роза има множество здравословни качества, за които не сте и подозирали. Пиенето на чай от хибискус е много разпространено в Азия. Лечебният чай набира голяма популярност в цял свят. Известен още като "Agua de Jamaica" и "Hibiscus sadbariffa", той се приготвя чрез кипване на цветовете на красивото растение. Чаят обикновено има рубиненочервен или наситен пурпурен цвят и силен кисел вкус.



Някои от здравословните качества на чая включват, способността му да регулира кръвното налягане, да понижава нивата на кръвната захар и благоприятното му действие върху черния дроб. Смята се, че помага и при проблеми с храносмилателната система и леки депресивни състояния. Нови проучвания откриват, че чаят ускорява метаболизма и съдейства на организма за здравословно отслабване.



Цветовете на растението са изключително богат източник на витамин C, минерали и антиоксиданти. Хранителните вещества, които съдържа в големи количества са: калций, желязо, магнезий, фосфор, калий, натрий, цинк, витамин B, антоцианини и фолиева киселина.



Тук ще ви запознаем със 7 от ползите за здравето, които носи пиенето на чай от хибискус



Регулира кръвното налягане



Изследване публикувано в "Journal of Ethnopharmacology", стига до извода, че хибискусът има антихипертензивни и кардиопротективни свойства. Резултатите показват, че чаят е изключително полезен за хора, които страдат от хипертония или са с висок риск от сърдечно съдови заболявания и проблеми.



Подпомага отслабването



Активните вещества в хибискуса помагат за регулирането на метаболизма. Друго изследване, публикувано в "Journal of Ethnopharmacology", показва, че чаят от хибискус редуцира телесната маса при затлъстели лабораторни мишки.



Понижава холестерола и кръвната захар



Консумацията на хибискус понижава холестерола, триглицеридите и липопротеините с ниска плътност и увеличава добрия холестерол. По този начин чаят защитава сърцето и кръвоносните съдове от увреждане.



Хиполипидемичните и хипогликемичните свойства на чая могат да бъдат полезни и за хора страдащи от завишени нива на кръвната захар и диабет.



Полезен е за черния дроб



Антиоксидантните качества на хибискуса могат да помогнат при лечението на чернодробни заболявания. Според проучване от 2014г., публикувано в "Food & Function Journal", когато на 19 затлъстели хора е даван екстракт от хибискус в продтължение на 12 седмици, се наблюдава значително подобрение на чернодробната стеатоза. Казано с други думи, натрупване на мазнини в черния дроб – състояние, от което всички те страдат.



Притежава противовъзпалителни и антибактериални свойства



Чаят от растението е изключително богат източник на витамин C. Това е основно хранително вещество, неохбодимо на човешкото тяло, което стимулира правилната функция на имунната система. Хибискусът е известен и със своите противовъзпалителни и антибактериални свойства, което помага на организма да се справи бързо с настинки и други заболявания.



Действа като лек антидепресант



Китайската роза съдържа флавоноиди, които имат доказани антидепресантни свойства. Консумацията на чай от растението може да помогне за успокояване на нервната система и да намали тревожността и депресията.



Подпомага храносмилателната система



Много хова пият чай от хибискус, за да подобрят храносмилането си, тъй като той регулира уринирането и изхождането. Растението има диуретични свойства и се използва за облекчаване на запек и подобряване на здравето на стомашно-чревната система.



Как да си приготвите лечебен чай от хибискус?



Изсушен цвят от хибискус може да намерите във ведомствените магазини, дрогериите или онлайн. Най-добрият вариант е да си ги наберете сами, ако отглеждате растението.



Съставки – 2 чаени лъжички изсушен цвят от хибискус и 1 чаша вряща вода



Приготвяне – Изсипете изсушения хибискус във врящата вода и оставете да покъкри в продължение на 5 минути. Прецедете добре и подсладете с лъчижка мед или захар, ако искате да подобрите вкуса допълнително, може да добавите и малко канела.



Към чая може да включите и малко джинджифил или мента, за да подсилите лечебните му свойства.



За кого не е препоръчително да пие чай от китайска роза?



Хора страдащи от ниско кръвно



Бременни или кърмещи жени



Хора алергични към растението