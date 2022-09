© NOVA TV Певецът Алек Сандър записа песен с две от най-големите звезди в музикалния свят – Снуп Дог и Лил Уейн. Песента се казва "Please don't go, go".



"Изобщо не ми се вярваше, че това е възможно да се случи до момента, в който песента не излезе“, разказа изпълнителят в студиото на "На кафе“.



"Това да стигна до тях не беше никак лесно. С Никола Томов повече от година подготвяхме самата песен в България. Мелодията е моя, текстът е мой, на Снуп и на Лил Уейн“, каза още той.