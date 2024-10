Блейк Лайвли споделя една от най-страшните си практики за красота в миналото

© Instagram 37-годишната актриса призна в публикация в своите Instagram Stories в понеделник, 28 октомври, че е сложила люти чушки в гланца си за устни, за да изглеждат по-пълни в гимназията, докато сравнява триковете си за грим "милениум“ с тези, използвани от Gen Z.



Лайвли публикува първо свое селфи в баня с опушено око и розови лъскави устни с вързана назад коса, което изглежда е направено след посещение на модните награди CFDA 2024 , като тя сподели, че нейният гримьор е пробвал "Gen Z сенки за очи устни" трик за грим върху нея.



Звездата от It Ends with Us имаше предвид вирусната тенденция за гримиране около устните със сенки за очи, преди да се добави червило за ефект на плътни устни.



Лайвли каза, че е използвала "трик със сенки за устни от поколение Z" в снимка, публикувана в Instagram на 28 октомври.



"Но тогава…“ добави Лайвли. След това тя публикува второ селфи в банята , на което е премахнала грима си, докато разкрива собствените си минали трикове за красота като "момиче на хилядолетието“.



"Измиваш грима си и приемаш, че си момиче на хилядолетието, което в гимназията носеше гланц за устни с обезпокоителни количества люти чушки вътре за пухкавост, защото бяхме ТОЛКОВА отдадени на лошите идеи“, написа тя.



"Оказва се, че сенките за очи са много по-малко болезнени от Carolina Reapers“, пошегува се Лайвли, назовавайки най-лютата люта чушка в света, според Световните рекорди на Гинес .



След това актрисата благодари на своя гримьор, "че не превърна устата ми в епизод на Hot Ones“, имайки предвид популярната поредица в YouTube, където знаменитостите ядат пилешки крилца с различна степен на люти сосове, пише PEOPLE.



По-рано вечерта Лайвли се появи бляскаво на модните награди CFDA 2024 в Ню Йорк.



Възпитаничката на Gossip Girl носеше шикозна изцяло бяла визия от Micahel Kors, когато излезе да подкрепи дизайнера на събитието, състояща се от дълга рокля с висока цепка отстрани и огромен блейзър, носен на раменете.



Тя съчета визията си със сребърни обувки на Christian Louboutin и бижута на Lorraine Schwartz.