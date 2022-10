Актьор от "Хари Потър" изпивал по няколко чаши бири и уиски на ден

© Актьорът Том Фелтън, най-известен с ролята си на Драко Малфой от сагата за Хари Потър, разказва в мемоарите си Beyond The Wand за борбата си срещу алкохолизма, пише "Daily Mail".



Според него алкохолизмът, с който се сблъсква през 20-те си години, е "симптом на по-дълбока борба" и показва психично разстройство. Актьорът призна, че всеки ден изпивал по няколко литра бира и няколко чаши уиски. Фелтън каза, че неговият мениджър го е довел до идеята за необходимостта от лечение. Освен това адвокатът му споделил, че през кариерата си е видял 18 подобни случая, а за 11 души тази ситуация е завършила със смърт.



Актьорът се е подложил на рехабилитация три пъти. Първият център той го напуснал още след първия ден престой, а от втория бил изгонен за нарушаване на правилата, когато намерили момиче в стаята му. Фелтън призна, че решението да отиде на лечение е "едно от най-трудните, които някога е трябвало да вземе". Актьорът обаче се похвали със осъзнаването, че "има нужда от помощ" и от решението да направи нещо по въпроса: "Вече не се срамувам да кажа, че не съм добре. И не съм сам в това".



Фелън е на мнение, че човек не трябва да се срамува от проблемите си и предполага, че неговата откритост ще помогне на други хора да се справят със зависимостта си. "Понякога всеки от нас понякога усеща, че е физически нестабилен. Няма от какво да се срамуваш. Това не е признак на слабост", убеден е той.



Том Фелтън не е първият актьор от киновселената за Хари Потър, който говори за проблемите си. Даниел Радклиф, главният актьор в магьосническата сага, също говори за пристрастяването към алкохола. Кит Харингтън от Game of Thrones се оказа в същата ситуация: след края на снимките на сериала, като изпадна депресия, от която се опита да се отърве с помощта на алкохола. Неговата колежка и съпруга Роуз Лесли му помогнала да вземе решение за лечението, пише БГНЕС.



В мемоарите си, откъси от които се публикуват от медиите, Том Фелтън разказва за заснемането на филмите за Хари Потър. По-рано той също призна, че докато работи по сагата, е бил влюбен в колежката си Ема Уотсън.