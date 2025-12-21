ЗАРЕЖДАНЕ...
|Това са най-новите тенденции при домовите кражби
Партньорството между МВР и ключарите
Полицията и ключарите работят в тясна координация, като експертите по заключващи системи често оказват съдействие при разкриване на престъпления и обучение на служителите на реда.
"В много ситуации работим заедно. Основно става дума за домови кражби. Помагаме на колегите от МВР, обучаваме техните служители да бъдат по-ефективни, когато се сблъскват с престъпление - домова кражба“, обясни пред NOVA Иван Райчев.
Статистиката: Спад на кражбите с над 20%
Данните на СДВР показват положителна тенденция в броя на регистрираните домови кражби в столицата.
"Регистрираните кражби намаляват. Статистиката сочи, че за миналата година (същия период) са били 692, докато за момента са 540. Това е около 22% намаление на този тип престъпления“, съобщи Райчев. Той допълни, че разкриваемостта на тези деяния е около 14-15%, което е добро постижение предвид трудността на разкриване на този вид престъпления.
Как да предотвратим обир?
Експертите са категорични, че превенцията започва от избора на качествена ключалка. Андрей Сапунджиев обърна внимание на масовия пропуск на гражданите – да мислят за сигурността си едва след като станат жертва на престъпление.
"За съжаление наблюдаваме това, че хората изчакват да се случи кражбата и след това търсят по-добро заключване. Целта на кампанията ни е именно тази - да се заключват и подсигуряват вратите своевременно, а не след извършване на кражбата“, сподели Сапунджиев.
Социалните мрежи и обществената информираност
Един от най-важните съвети на полицията за празниците е свързан с поведението ни в интернет.
"В социалните мрежи не трябва да се пуска такава информация, че хората отсъстват от домовете си“, предупреди Иван Райчев.
В София и в градския транспорт е разпространен и специален информационен плакат, чрез който гражданите могат да се информират какъв тип ключ притежават и дали той осигурява надеждна защита. Целта е хората да се чувстват защитени, докато празнуват спокойно със своите близки.
