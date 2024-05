Какво е шиткойн и защо крипто инвеститорите много ги обичат?

© Ние българите все по-често използваме чуждици, за да опишем нови и интересни явления. Едно от тези понятия, което бързо набира популярност, е "шиткойн". Както лесно можем да разберем от съставните части на думата ("шит" + "койн"), това са криптовалути, които често нямат значителна стойност или реална полезност.



Въпреки това, те успяват да привлекат внимание и инвестиции, благодарение на своята меме природа и спекулативния си характер.



Какво представляват шиткойните?



Шиткойните са криптовалути, които обикновено нямат значителна стойност или конкретна цел. Този вид криптовалути често се създават с цел да привлекат краткосрочни инвестиции, като разчитат на маркетинг и спекулация, вместо на реална полезност.



Шиткойните често се появяват по време на бичи пазари, когато инвеститорите са склонни да поемат по-големи рискове в търсене на бързи печалби. Те могат да бъдат промотирани чрез социални медии и крипто инфлуенсъри, които създават положителен шум около тях. Това води до временен ръст на цената, но също така и до значителна нестабилност.



Въпреки че много шиткойни нямат дългосрочна стойност и могат да загубят цялата си стойност по време на мечи пазари, някои от тях успяват да създадат силни общности от поддръжници. Тези общности често работят за развитието на реална полезност на монетата, но инвестирането в такива криптовалути остава изключително рисково.



Koи са най-успешните шиткойни напоследък?



Dogecoin © и Shiba Inu са безспорните лидери сред шиткойните. Те започнаха като шеги, но успяха да привлекат огромен интерес и инвеститорски капитал. Въпреки това, има и други шиткойни, които набраха значителна инерция напоследък. В следващите няколко реда ще ви ги покажем.



- Pepe е вдъхновена от популярното меме Pepe the Frog. Цената му в момента е 0.00001066 долара, а пазарната му капитализация е 4,486,539,795 долара. Тази криптовалута е известна със своята значителна волатилност и често е обект на спекулации. На трето място в света е сред меме монетите, така че шоуто далеч не свършва, макар някои да я отписваха всеки ден.



- Dogwifhat е друга меме криптовалута, изградена на Solana блокчейна. Тя има текуща цена от 3.00 долара и пазарна капитализация от 3,001,546,445 долара. Dogwifhat също така разчита на общност и маркетинг, за да поддържа интереса към себе си.



- Book of Meme е криптовалута, която също набра популярност благодарение на своята шеговите природа. Дори името й е забавно. Тя има цена от © 0.01269 долара и пазарна капитализация от 875,180,827 долара. Общността около Book of Meme е активна и допринася за популярността и потенциалните ценови движения на монетата.



Най-добрите шиткойни за инвестиция в момента



Таймингът обаче е важен при закупуването на шиткойни. Основната идея е да ги хванете в началото, защото след това цените скачат много и обезсмислят цялото начинание. Затова и в следващите редове ще ви направим анализ на 3-те най-добри шиткойна, в които можете да инвестирате сега.



1. WienerAI



WienerAI (WAI) определено се очертава като един от най-горещите и обещаващи шиткойни в момента. Проектът успя да генерира огромен първоначален интерес, като привлече над 1.9 милиона доларасамо чрез текущата си предпродажба. Това демонстрира, че концепцията, съчетаваща образите на куче, наденичка и изкуствен интелект, се приема изключително добре от инвеститорите в крипто пространството.



При това предпродажбената фаза на WAI все още не е приключила, което предлага възможност за ранен достъп на изгодната входна цена от едва 0.000707 долара. Факторите като супер високите годишни стейкинг възнаграждения над 500% допълнително повишават привлекателността на шиткойна. WienerAI се движи изцяло по типичния модел на гръмки имена като Dogecoin - липсва полезност, но общността и хайпът са в основата на успеха.



Именно ясно очертаващата се активна общност е признак, че WAI може да се превърне в един от големите хитове в категорията през 2024 година. Достъпът в предпродажбената фаза означава шанс за ранни инвеститори да се възползват от потенциален бъдещ ръст. Разбира се, трябва да се имат предвид високите рискове при спекулативни шиткойни, но нагласата на пазара в момента определено изглежда благоприятна за WienerAI.



2. Dogeverse



Dogeverse определено се утвърди като един от най-горещите хитове в крипто пространството през последните седмици. Мултичейн DOGE токенът успя да привлече внушителните над 15 милиона долара само чрез своята предпродажба. Това показва огромния глобален интерес от страна на инвеститори от целия свят към забавната концепция, съчетаваща популярния мемекойн с идеята за мултивселена.



Ключовото предимство на Dogeverse е възможността да се закупува чрез множество различни криптовалути като Ethereum, BNB, Polygon, Solana, Avalanche и Base. Това позволява на потребителите да избягват високите такси за транзакции при Етериум блокчейна, като в същото време се възползват от предимствата на различните вериги при покупката.



Гъвкавостта да се плаща с разнообразни методи, комбинирана със силния хайп около проекта, превърнаха Dogeverse в истински феномен през последния месец. Сега, с приближаващото приключване на предпродажбата, мнозина анализатори очакват допълнителен ръст на токена при навлизането му на по-широк кръг борси и пазари.



3. Sealana



Sealana определено е една от новите меме криптовалути, които крият потенциал да се превърнат в следващия голям хит в екосистемата на Солана. Проектът разчита изцяло на комичната си природа, за да привлече вниманието на спекулативните инвеститори в този сектор. Въпреки липсата на дълбока технологична основа, историята показва, че при подходящо развитие такива шиткойни могат да постигнат експлозивен ръст.



Наскоро видяхме успешните примери на Slothana - един почти идентичен шиткойн, който успя да скочи с над 120% само дни след листването си. Това демонстрира огромния апетит за подобни високорискови, но високодоходни инвестиционни възможности сред крипто общността на Солана. Инвеститорите, които успяха да хванат ранните вълни на Slothana, реализираха забележителни печалби за кратък период от време.



Сега всички погледи са вперени в Sealana - дали тя ще успее да се утвърди като следващият голям шит-хит в меме пространството на Солана? Проектът разчита на забавна концепция, атрактивни ценови нива от около 0.0233 долара за токен и лесен достъп чрез уебсайта си.



Ако Sealana успее да привлече огромен интерес, тя може да се превърне в следващия Dogwifhat на Солана - приказна инвестиция за ранните поддръжници.



