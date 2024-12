Финансови пирамиди и балъци за милиарди

© Финансови пирамиди, криптосхеми, инвеститори, инвестиционни посредници - нови модерни схеми, свързани с технологиите, замениха някогашните прости и лесни измами. Шашмите на XXI век са свързани с криптовалути и наливане на пари в хайтек компании.



Макар да нямат елементарни финансови познания, все повече хора лапват въдицата да инвестират във виртуалното, но често остават с пръст в уста. Такава се оказа и схемата на компанията BETL, която обещаваше големи печалби на всеки, който стане собственик на устройства за зареждане на батерии в Китай.



Когато азиатците плащат, за да си заредят телефона, печалбата трябвало да отиде по сметката на инвеститора. Преди дни ужилени клиенти пропищяха, че фирмата е спряла да им плаща дивиденти и изглежда, е спряла дейността си. На наивните балъци е внушено не че са инвеститори, а че влагат в своето развитие.



Експерти коментират, че още преди година са забелязали, че компанията има потенциала на пирамида. Инвестираните пари вече не могат да бъдат проследени, тъй като говорим за криптовалути и криптотрансакции, които са в биткойн портфейли, така че няма как те да бъдат проследени при кого отиват, коментира специалист.



Най-голямата схема, погълнала над 4 млрд. долара, е пирамидата One Coin на криптокралицата Ружа Игнатова. Тя действа по класическата технология за мрежов маркетинг и се възползва от бума на криптовалутите. За 5 г. Ружа и приближените й успяват да наберат и завлекат крупни инвеститори от всички континенти.



Убеждават ги, че криптовалутата формира цената си единствено от търсене и предлагане на регулираните борсови пазари. Самата измислена валута не е била представена на борсата, а хората са се привличали чрез познати и приятели. Основният бизнес е продажба на учебни материали за търговия. Членовете купували образователни пакети, вариращи от 100 до 118 хил. евро.



Всеки пакет включва токени, които могат да бъдат използвани, за да се копае One Coin. Предполага се, че One Coin се копае от два сайта в България и един в Хонконг. От компанията твърдят, че не продават криптовалута, а само образователни материали. Въпреки това на една от срещите за набиране на членове се говори за инвестиране в крипто, а учебните материали почти не се споменават.



Привличането на нови членове носи бонуси за тези нагоре по веригата. Реално става въпрос за Понци схема, където с част от средствата на новопостъпилите се плащат обещаните бонуси на старите членове. Дейността на свързани с One Coin дружества се разследва в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна, Литва, Латвия, Естония и много други държави.



Класическа Понци схема е и измамата на Дейвид Бренд и Густаво Родригес, вдъхновителите на IcomTech, които бяха осъдени на 10 и 8 години затвор. Те предлагали услуги за търговия и добив на криптовалута, но вместо това използвали новите инвестиции за изплащане на възвръщаемост на по-старите участници. Лансирали фалшива онлайн платформа за проследяване на печалбите, но се оказало, че тегленията са невъзможни.



Двамата парадирали с лъскав начин на живот, за да примамват жертвите. Когато се появяват оплаквания, те представят безполезен криптовалутен токен, наречен Icoms, обещавайки бъдеща стойност. Схемата се срива през 2019 г., оставяйки инвеститорите с големи загуби.



Същата година е разбита групата на израелеца Гал Барак, който е работил заедно със сънародника си Илан Цоря. Те са погнати за измами за над 100 млн. евро. Барак, наричан Вълка от София, е екстрадиран в Австрия, за да отговаря пред закона. Той създава Cactus - мрежа от няколко колцентъра в България и едно дружество за интернет реклама и инвестиционни сайтове. Рекламира начин, по който може да се спечелят големи суми пари, ако се залага на повишаване или намаляване на стойността на бинарни опции.



При регистрация в сайтовете за виртуални инвестиции инвеститорът посочва телефон за връзка. В процеса се включват колцентровете, откъдето се атакуват жертвите с предложения за все по-големи залози, докато се установи, че са инвестирали и последния си цент. Колцентровете са били в България, а жертвите на престъплението - в Австрия и Германия.



Година по-рано зад решетките попада друг израелец - Давид Менахем. Той е арестуван със свои авери за подобна схема - жертвите му се регистрирали в платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Тя обаче не е имала лиценз за подобни дейности, а в ЕС търговията с бинарни опции е забранена за физически лица, тъй като е високорискова.



Схемите се разигравали от Белград и София. През 2021 г. все още съществуващата тогава спецпрокуратура съобщава за разбита финансова пирамида у нас. Комбинативни и манипулативни хора са мамили своите високоинтелигентни клиенти да влагат пари в очакване на двойни и тройни печалби.



Закопчани са 6 души, които са основните лица на организирана престъпна група за финансови измами. Мошениците заблуждавали своите жертви, че след като купят голямо количество акции, те бързо ще станат ликвидни - с двойна и тройна печалба.



С всеки потенциален клиент се сключвал индивидуален брокерски договор и се откривала индивидуална брокерска сметка. Средствата се превеждали на посочени от "брокерите" банкови сметки, но в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а са пренасочвани към сметки на други свързани дружества.



Бандата е действала от 2017 г. Измамите са извършени чрез много фирми, като жертвите са над 200. С тях са сключвани договори за брокерство. Само един от пострадалите е ощетен с 1 млн. лв. Пострадалите са стотици в цялата страна, има и чужденци. Реално "брокерите" не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност.



Фараоните - от Анжел до Гаич



През 90-те години на ХХ век пирамидите бяха много популярни. Един от първите фараони бе прословутият Анжел, който щеше да строи Града на мечтите, но остави инвеститорите си на голи мечти. Собственикът на "Йист уест интернешънъл холдинг груп" Иво Недялков прецака 5000 българи, които си купиха акции в пирамидата му, но мечтата им за бързо забогатяване фалира заедно с компанията. Недялков заграби над 130 млрд. стари лева и замина за Цюрих, където следите му се изгубиха.



През 1996 г. бе арестуван във Франция, после бе върнат в България, за да бъде съден. Делото се проточи 16 години, като междувременно той успя да осъди България в Съда за правата на човека в Страсбург. Друг от най-скандалните бизнесмени на прехода бе Майкъл Капустин, създател на финансовата пирамида "Лайф чойс", в която потънаха над 18 милиона долара. Близо 10 000 българи се хванаха на въдицата и загубиха спестяванията си.



Сърбинът Миролюб Гаич измами 85 000 българи, главно пенсионери, с пирамидата "Югоагент". През 1994 г. той определя високи дивиденти за своите вложители в бизнеса му с бяла техника, като годишно върху сумата се плащат по 150-180 процента, което той нарича дивидент. Когато пирамидата рухна, някои от шараните са обезщетени с нискокачествена техника на високи цени. Малко по-късно всичките му фирми са обявени в ликвидация, а той самият е задържан, пише "България Днес".