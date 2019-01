4Magic смазаха конкуренцията, застанаха на върха

© Хитът "Together (Вечерай, Радо)" на победителките в последното издание на X Factor – 4Magic, е най-излъчваната песен в родния ефир през отминалата година. Това показват данните, които сдружението за колективно управление на сродни права в музиката "Профон“ получи от испанската мониторинг компания BMAT.



Според проучването, едва 22,55% от песните, които сме слушали през 2018 г. са били на български изпълнители. Нещо повече, процентът на чуждестранната музика, звучаща в ефира ни се е увеличила с 0,06 в рамките на година.



С оглед на тази устойчива през последните години тенденция, лидерското място на роден артист в общата официална класация е постижение за българската музика, казват от "Профон“.



Според информацията, подадена от BMAT, едва две родни песни се нареждат в топ 10 на най-въртяните парчета у нас. Освен "Together (Вечерай, Радо)", другата музикална творба, която попада в списъка, е Sunbeams на Фабрицио Паризи и Белонога.



Класацията обхваща периода от 1-ви януари до 31-ви декември 2018 г. и е базирана на 24-часово отчитане на излъчванията в ефира на над 60 телевизионни канала и радиостанции с национално покритие.



Ето го и списъка с Топ 10 на най-въртeните парчета в БГ ефира през отминалата година:



TOP 10 Airplay за 2018 година:



1. Together (Вечерай, Радо) - 4Magic



2. Feel It Still - Portugal The Man



3. Havana - Camila Cabello Feat. Young Thug



4. Sunbeams - Fabrizio Parisi & Miyan Feat. Belonoga



5. For You (Fifty Shades Freed) - Liam Payne, Rita Ora



6. Last Train to Paris - Kddk Feat. Arilena Ara



7. 6 Days - Mahmut Orhan & Colonel Bagshot



8. One Kiss - Calvin Harris Feat Dua Lipa



9. Drunk Groove - Maruv & Boosin



10. Bambola - Betta Lemme Blanco Y Negro



TOP 10 BG Airplay:



1. Together (Вечерай, Радо) – 4Magic



2. Sunbeams – Fabrizio Parisi & Miyan Feat. Belonoga



3. Чужди Усмивки – Тото Н



4. Гледай как се прави – Криско feat. Слави Трифонов



5. Да не спим – YOANA



6. Искам да бъда с теб – Криско Feat. TITA



7. Все на мен – DARA



8. Хайвера – Скандау



9. My Time – Monoir Feat. DARA



10. Без етикети – Михаела Филева