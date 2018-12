Вижте по часове какво ни очаква на откритата сцена пред Общината за посрещането на Нова година

© Вижте каква ще е празничната Новогодишна програма на 31 декември срещу 1 януари на откритата сцена пред Община Пловдив. Водещи ще бъдат Богдана Трифонова и Симеон Колев – радиоводещи от сутрешния блок "Стартер“ на "БГ Радио“.



22:00 – 22:40 ч. – Концерт на рок група Jeremy?



Група JEREMY? са "кралете на инди рока в България“ според повечето музикални онлайн медии.



Ерсин Мустафов (вокали и китара), Ташо Колев (катара и вокали), Красимир Тодоров (пиано и вокали), Росен Ватев (барабани) и Емилиян Бонев (бас) направиха революция, от която рок сцената се нуждаеше.



Те наложиха "новата вълна“ в независимата модерна музика и една различна естетиката в представянето ѝ още с появата на видеосингъла Fake Fruits, записан във Второ студио на Българското национално радио. Песента бързо изкачи всички родни класации. С нея JEREMY? станаха първата група от България, която печели златен медал People’s Voice в престижния световен форум за композиране на музика International Songwriting Competition през 2016-а, също излъчвана и в MTV Adria.



Следва видеосингълът Hope, записан също в БНР. Двете песни и до днес са най-разпознаваемите хитове на JEREMY?.



След четири видеосингъла групата издаде своя дебютен албум JEREMY? I. Две години по-късно излезе JEREMY? II. Още с появата си двата албума се превърнаха в класика за инди рок музиката у нас. Вторият включва песента You’re the Voice - официален видеосингъл. За него JEREMY? получават пълни права за издаване, разпространяване и изпълнение от авторите и изпълнителя на оригиналния запис John Farnham.



Вторият сингъл от JEREMY?II - Go or Fall, оглавява националната класация за поп и рок музика на Българското национално радио ТОП 20 в първата седмица на месец юни и затвърждава своя успех.



От излизането на Fake Fruits до най-новия фаворит на публиката Go or Fall групата свири на десетки големи сцени основно извън страната като The Great Escape, Rock For People, Exit. Получава покана да бъде част от турнето на група QUEEN за три концерта в Полша, Румъния и България.



JEREMY? е една от малкото български групи, която има в творческата си биография три европейски турнета, всяко с по 10 дати в Англия, Германия, Ирландия, Шотландия. В Англия момчетата свирят в по-малки градове, а в Лондон имат три концерта в култовия "100 клуб“ (100 Club).



Две от песните на JEREMY? I Want To Be Like You и "Докато Ая спеше“ са включени в български филмови продукции.



На 31 декември те ще открият точно в 22 часа празничната Новогодишна програма, организирана от Община Пловдив за посрещане на Новата 2019 година. На сцената на пл. Стефан Стамболов в Пловдив – в Европейската столица на културата!



22:40 – 23:30 ч.– Концерт на 4 Magic



Те са българска момичешка поп група, победител в петия сезон на X factor България. Елия, Никол, Валентина и Елеонора са родом от Пловдив. Освен поп музика, изпълняват и българска народна музика. Те са "4 Magic“ !



Групата е създадена през 2014 г., а името "4 Magic“ е измислено специално за X Factor, като преди това се наричат Квартет "Магия“. Те са първата група, която печели X Factor Bulgaria.



В началото на тази година излезе първата им песен Together (Вечерай, Радо), която е смесица между съвременна и българска народна музика. Песента е записана в Румъния и е продуцирана от румънския продуцент Monoir, а клипът към нея е заснет в Пловдив!



23:30 – 23:50 ч. – Концерт на Оркестър за народна музика "Орфей“, ръководител Георги Янев, солисти Пепа Янева и Ани Богданова



Оркестърът за народна музика "Орфей" от Пловдив с ръководител Георги Янев и солисти Пепа Янева и Ани Богданова ще свирят за пловдивчани и гости на града в Новогодишната нощ на 31 декември на сцената пред община Пловдив. Участието на обичаната група е в две части и започва точно в 23.30 часа. След директното излъчване на новогодишно обръщение на Президента на Република България Румен Радев, в първите минути на Новата 2019 година концертът продължава, като към прекрасните музиканти ще се присъединят и виртуозните танцьори от Фолклорен ансамбъл "Тракия“, с главен художествен ръководител проф. Даниела Дженева.



Оркестър "Орфей" не са свирили на празник в града повече от 2 години. По тази причина музикантите, които изнасят многобройни концерти в страната и чужбина искрено се вълнуват от предстоящата среща с любимата пловдивска публика.



Оркестър "Орфей" се отличава от всички други оркестри за народна музика. Той има свой облик, свой неповторим почерк в изпълнителското си майсторство, който служи за мост между съвременните интереси и вкусове на публиката и традиционния български музикален фолклор. Със свежите си и живи хора, които притежават мелодична привлекателност и единство, "Орфей" намира път към сърцата на хиляди млади почитатели, които дори да нямат познанието за българския фолклор, харесват и търсят изпълненията на този забележителен оркестър.



За 44 години пловдивският ансамбъл "Тракия“ е изнесъл хиляди концерти във всички краища на България, участвал е в множество значими форуми и международни прояви в над 50 страни. Носители са на всички възможни награди в сферата на културата.



"Орфей" и "Тракия" канят пловдивчани да извият кръшно хоро на площада пред община Пловдив на 31 декември, в нощта в която градът посреща 2019-та!



23:50 – 00:00 ч.– Директно излъчване на новогодишно обръщение на Президента на Република България Румен Радев



00:00 – 00:40 ч.– Концерт на Оркестър за народна музика "Орфей“, ръководител Георги Янев“ и Фолклорен ансамбъл "Тракия“, с главен художествен ръководител проф. Даниела Дженева



00:40 – 02:00 ч.– Славин Славчев и групата "Julian's Laughter"



Julian’s Laughter е основана през лятото на 2017 г. като проект на Славин Славчев - победител в трети сезон на The X Factor Bulgaria, Милослав Петров и Тихомир Василев. Тримата свирят заедно още преди X Factor, но групата спира дейността си, заради ангажимента на Славин към шоуто. Запазвайки приятелството си и общите музикални интереси, момчетата решават да се съберат още веднъж в нов проект с различно име и визия.



Julian's Laughter са си поставили амбициозната задача да върнат вярата в българския рок. Мисия, на пръв поглед невъзможна, поне до ноември миналата година, когато групата представи дебютния си сингъл "Lost" и видеото към него. И моментално фокусира, като звучен шамар, погледите върху себе си.



Записват първия си сингъл “Lost", който е придружен от видео, заснето от екипа на Bashmotion. Малко след записите на песента, към Julian’s Laughter се присъединява и Николай Николаев, който през 2016 г. участва в "Голямото рок междучасие" и с предишната си група стигат до финал. Вече в пълен състав, Julian и компания продължават да радват феновете си, а в ранните часове на 1 януари в Пловдив – Европейската столица на културата!



Кой е Джулиън?



"И ние се питаме кой е Джулиън, името дойде като идея от Милослав. Той самият нямаше идея кой е Джулиън и защо се смее. Интересното е, че тепърва Джулиън придобива може би някакъв събирателен образ от всякакви характеристики на личностите ни. Точно заради тази мистика името ни харесва, и заради това, че ни освобождава да творим в какъвто стил искаме, не е задължаващо име, което да предопределя стилова насоченост. Джулиън може да се смее от радост, може да се смее, защото му се плаче и няма друг избор, а може да сме смее и от дяволитост... Дори така се обръщаме и към последователите на нашата страницата във Фейсбук, тоест от името на Джулиън, а не от наше име. Той има свой собствен живот, който тепърва ще си проличи какъв е. Тоест Джулиън има четирима бащи...Нещо такова, да. Съвкупност от нас", сподели Славин дни преди концерта в Пловдив.



Участието на Julian's Laughter в празничната Новогодишна програма, организирана от община Пловдив започва в 00:40 ч. в първия час на Новата 2019 –та. Славин Славчев - вокали, бас китара, Милослав Петров - пиано, бек вокали, Тихомир Василев - китара, бек вокали и Николай Николаев - барабани, програминг обещават супер як купон за жителите и гостите на града, избран за Европейска столица на културата.