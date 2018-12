Метъл легенди идват в Пловдив за супер концерт на Античния

© Accept ще излязат за пореден път пред българска публика следващата година. Те идват за един специален концерт на 18 май в Античния театър в Пловдив, който ще бъде "запечатан" за поколенията на DVD. Германците ще излязат за пореден път пред българска публика, първият беше в далечната 1993-та, след него статутът им на една от най-обичаните и очаквани метъл групи у нас е непоклатим.



Предстоящият през пролетта концерт обещава неповторимо изживяване и заради колаборацията на рокаджиите със Симфоничния оркестър на Пловдив. Те ще представят хитови метъл парчета от творчеството си в симфоничен аранжимент, както и подбрани класически симофнии, които ще бъдат изпълнени в рок аранжимент.



Сред класиките, които феновете ще чуят, са "Лебедово езеро" и 40-та симфония на Моцарт, както и неостаряващите рок химни Metal Heart, Princess Of The Down, Balls To The Wall, Fast As A Shark и други.



Билетите са на цени от 60 до 99 лева и вече са в продажба онлайн и в мрежата на Eventim. Закупувайки си билет за това събитие, вие давате разрешението си да бъдете заснети, ставайки част от този концерт и DVD, поясняват от BGTSC.