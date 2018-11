Уникално шоу с най-големите хитове на Pink Floyd тази вечер в Пловдив

© Колодрума



4 коментара за Колодрума бул. "Менделеев" Събития в обекта: Концерт на Brit Floyd 20:00/18.11.2018 Виж всички 2 събития в Колодрума



Концертът се осъществява с подкрепата на община Пловдив, като част от Календара на културните събития на Пловдив за 2018 година. Шоуто на Brit Floyd е наистина забележително и създава атмосфера, максимално близка до тази на концерт на Pink Floyd на живо.



Огромната продукция включва уникално светлинно шоу, внушителна мултимедия и невероятни сценични ефекти, които пресъздават величието на последното турне на Pink Floyd от 1994 Division Bell. На сцената ще чуем песни от най-любимите и най-продавани албуми на Pink Floyd – The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall и The Division Bell, както и много други.



За информация на многобройните почитатели на Brit Floyd, вратите на зала "Колодрума“ ще отворят в 18:30 часа. Няма да има съпорт група, и музикантите ще излязат на сцената в 20:00. Спектакълът ще продължи около два часа и половина.