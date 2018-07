© виж галерията Започва дългоочакваният Hills of Rock 2018! Още от понеделник, 16 юли, рано сутринта започна изграждането на сцените на фестивала и специалните зони за артистите – гримьорни, кетъринг, офиси и други. За реализирането на събитието работи екип от над 600 души. Основната сцена, на която ще свирят хедлайнерите Sabaton, Judas Priest и Iron Maiden, пристигна специално от Унгария. Тя е с внушителни размери и ще бъде оборудвана с изключително модерна звукова и светлинна апаратура.



Сцената ще разполага с огромни екрани, което ще позволи на хората и от по-далечно разстояние да следят шоуто. Всички групи са се настроили да поднесат на българската публика най-доброто, на което са способни! В тазгодишното издание на Hills of Rock на три сцени ще вземат участие 55 артисти от Европа, Америка и Балканите. За втора поредна година българската група "Уикеда" малко преди началото на фестивала, без никаква основателна причина отказва договореното си участие на 20 юли и е своевременно заменена от JEREMY?.



По време на фестивалните дни, входовете на Гребната база ще бъдат отворени от 16:30 часа. Билети могат да бъдат закупени и на място. След задължителните проверки за забранени предмети, на всеки посетител ще бъде поставена гривна, според типа билет, който притежава. В специално обособена къмпинг зона 500 фена ще имат възможност да разположат своите палатки. 60 000 души се очаква да посетят тридневния фестивал, а пълната програма на фестивала по часове и сцени може да откриете на официалния сайт на събитието.



Във връзка с фестивала Hills of Rock, който ще се състои на Гребната база, на 20, 21 и 22.07.2018 г. за времето от 15:00 ч. до 24:00 ч. се затваря западното платно на бул. "Копривщица“ в участъка между кръстовищата с бул. "Шести септември“ и бул. "Марица юг“.



От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информираха, че маршрутът на автобусни линии №17 и 37 от масовия вътрешноградски транспорт се променя, както следва:



Линия №17 /ЖР "Тракия“ – кв. "Прослав“/: бул. "Марица-юг“ - спирка №386 – "Марица“ 2 /север/, ляв завой по бул. "Копривщица" - източно платно - спирка №387, временна спирка 1, десен завой по бул. "Шести септември“, спирка №314 – стадион "Пловдив", и по маршрута , утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока: бул. "Шести септември", спирка №240 – бул. "Шести септември" /юг/, ляв завой по бул. "Копривщица" - изток, временна спирка 2, десен завой по бул. "Марица-юг"- спирка №373 – "Марица "1/юг/, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Линия №37 /Авторемонтен завод - кв. "Христо Смирненски“/: бул. "Марица-юг“ - спирка №386 – "Марица" 2 /север/, ляв завой по бул. "Копривщица"- източно платно - спирка №387, временна спирка 1, десен завой по бул. "Шести септември“, ляв завой по бул. "Копривщица“ - запад и, по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



В обратна посока: бул. "Шести септември", спирка №240 – бул. "Шести септември" /юг/, ляв завой по бул. "Копривщица" – изток, временна спирка 2, десен завой по бул. "Марица юг" - спирка №373 – "Марица "1/юг/, и по маршрута , утвърден с общинската транспортна схема.



