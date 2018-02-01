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Ïðîãíîçàòà çà óòðå å ÿñíà: Ìíîãî ñíÿã íàâñÿêúäå
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 16:46 / 25.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Àòìîñôåðíîòî íàëÿãàíå ùå ñå ïîíèæè è ùå áúäå ïî-íèñêî îò ñðåäíîòî çà ìåñåöà.

Ïðåç ñëåäâàùîòî äåíîíîùèå ñèíîïòè÷íàòà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà ùå ñå óñëîæíè. Ùå áúäå îáëà÷íî, âåòðîâèòî è ñ âàëåæè îò ñíÿã. Íà ìíîãî ìåñòà âàëåæèòå ùå ñà çíà÷èòåëíè è ùå ñå îáðàçóâà íîâà ñíåæíà ïîêðèâêà. Ùå äóõà ñèëåí âÿòúð îò èçòîê-ñåâåðîèçòîê, ñ íåãî ùå ïðîäúëæè äà íàõëóâà ñòóäåí âúçäóõ è ùå èìà óñëîâèÿ çà âèåëèöè è íàâÿâàíèÿ. Òåìïåðàòóðèòå ùå ñà áåç ñúùåñòâåí äíåâåí õîä, îò ìèíóñ 9 - ìèíóñ 7° â Çàïàäíà è Öåíòðàëíà Áúëãàðèÿ äî 0 - 5° íà ìåñòà â þãîçàïàäíèòå ðàéîíè è ïî ×åðíîìîðèåòî.

Â ïëàíèíèòå ùå áúäå âåòðîâèòî, ñòóäåíî è ñ âàëåæè îò ñíÿã. Ùå äóõà ñèëåí äî áóðåí âÿòúð îò èçòîê-þãîèçòîê. Ïî âèñîêîïëàíèíñêèòå ïðîõîäè ùå èìà ñíåæíè âèåëèöè è íàâÿâàíèÿ. Ìàêñèìàëíàòà òåìïåðàòóðà íà âèñî÷èíà 1200 ìåòðà ùå å îêîëî ìèíóñ 9°, íà 2000 ìåòðà - îêîëî ìèíóñ 11°.

Ïî ×åðíîìîðèåòî ùå áúäå îáëà÷íî, âåòðîâèòî è ñ âàëåæè ïðåäèìíî îò ñíÿã. Ùå äóõà óìåðåí äî ñèëåí âÿòúð îò èçòîê-ñåâåðîèçòîê. Ìàêñèìàëíèòå òåìïåðàòóðè ùå ñà ìåæäó 0 è 4°. Òåìïåðàòóðàòà íà ìîðñêàòà âîäà å 6 - 7°. Âúëíåíèåòî íà ìîðåòî ùå å 4 - 5 áàëà.

Íà 26.02.2018 ñëúíöåòî ùå èçãðåå â 07:07 ÷àñà è ùå çàëåçå â 18:12 ÷àñà. Ïðîäúëæèòåëíîñò íà äåíÿ 11:05 ÷àñà.

Íà 26.02.2018 ëóíàòà ùå èçãðåå â 14:10 ÷àñà è ùå çàëåçå â 04:20 ÷àñà. Îñâåòåíîñò íà äèñêà â 0h UT 79 %. Ôàçà íà ëóíàòà: ñëåä ïúðâà ÷åòâúðò ïðåäè ïúëíîëóíèå.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 208
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Ãîëÿì ñíÿã ñå èçñèïà äíåñ íàä Ïëîâäèâ, íÿìà ùî! Ñëåä ñíåãîâàëåæèòå òàçè íîù, óòðå î÷àêâàéòå ëàâèíè â ðàéîíà íà Áóíàðäæèêà, Ìëàäåæêèÿ õúëì è Ðàõàò òåïå... :D ðŸ˜‚
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Àêî å êàòî òîçè äíåñ, òî íàïðàâî òðàãåäèÿ..
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Êúäå òîâà? Îò 30-òå ìèëèìåòðà "îãðîìíè" ïðåñïè, çà êîèòî áÿõìå â "áîéíà ãîòîâíîñò" àç è åäèí íå âèæäàì. Äà íå áè íåùî àç äà íå âèæäàì êàêòî òðÿáâà ðŸ˜‚
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õàõà, â Ïëîâäèâ õîðàòà ñå ãðåÿò íà òâúðäî ãîðèâî è êàòî ñå ïîäïàëè, âñè÷êè îáëàöè è ñíåãîâå ñå èçäóõâàò. Ìíîîîãî òðÿáâà äà ñè â íåùàòà, òà äà ñå ïðàâè ïðîãíîçà....
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Ñòèãà ñòå äðàìàòèçèðàëè ñ òîÿ ñíÿã.
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òî è çà äíåñêà âè áåøå òàêàâà ïðîãíîçàòà è âè âèäÿõìå êâî ïðåäñòàâëÿâàòå è êîëêî âè ñòðóâà ïðîãíîçàòà, 1 ÷àñ âàëíà ìàëêî è òâà âåøå...
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Ñïîðåä ÒÂ ïðîãíîçèòå çà Ïëîâäèâ äîñåãà òðÿáâàøå äà íè å çàòðóïàë ñíåãà!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
ÁÃ àáñóðä! Ïàòðóëêà óäàðè àâòîìîáèëà íà ñòóäåíò îò Êàðíîáàò, ãëîá...
16:48 / 25.02.2018
Ñîôèÿíêà âçå 20 áîíà êðåäèò, ñëîæè ñè ñèëèêîí è ñè íàìåðè ëèâàíñê...
12:22 / 25.02.2018
Â ïîíåäåëíèê êîä "÷åðâåíî" çà ìíîãî ñíÿã è îïàñíî ñòóäåíî âðåìå
11:38 / 25.02.2018
Ãîëÿìà èçíåíàäà! "Ñòàíè áîãàò" òðúãâà ïî ÁÍÒ, ìîæå äà å áåç Íèêè ...
11:24 / 25.02.2018
Ñíÿã è ìúãëà çàòðóäíÿâàò ïðåìèíàâàíåòî ïðåç Øèïêà
09:25 / 25.02.2018
Ãåðãîâ òðúãíà âàáàíê ñðåùó Íèíîâà! Íà êîé îò äâàìàòà "ãëàâàòà ùå ...
12:48 / 24.02.2018

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Ïðîìåíèõà ïðîãíîçàòà: Â Ïëîâäèâ ùå âàëè îùå ïîâå÷å ñíÿã
15:51 / 24.02.2018
Äèâ âàíäàëèçúì â Ïëîâäèâ! Äåñåòêè ïàðêèðàíè êîëè îñúìíàõà óâðåäåíè!
14:30 / 23.02.2018
Ëþáèìà è ìíîãî îáè÷àíà äèðåêòîðêà íà ïëîâäèâñêî ó÷èëèùå è ñúïðóãúò é ñà áëúñíàòèòå íà "Èçòî÷åí", äà èì ïîìîãíåì
21:52 / 23.02.2018
×åðíà âåñò! Îòèäå ñè âèäíà ïëîâäèâ÷àíêà, äúëáîêî ñâúðçàíà ñ ãðàäà íè!
12:20 / 23.02.2018
Êàìåðà â ïëîâäèâñêè àâòîñåðâèç çàñíå ìàùàáà è ñèëàòà íà ïúðâîòî çåìåòðåñåíèå
11:09 / 23.02.2018
Ïîðåäíî ñèëíî çåìåòðåñåíèå ðàçòðåñå Ïëîâäèâ
01:22 / 23.02.2018
Äèâ ñåëÿíäóð ìóòðåå èçêëþ÷èòåëíî íàãëî â "Êþ÷óêà"
09:46 / 24.02.2018
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Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
Ëóäîãîðåö - Áîòåâ 18/09/17
Ëîêî - Ñëàâèÿ 17/09/17
ÄÞØ íà Áîòåâ, ñåçîí 2017/2018
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