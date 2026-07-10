Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски разказа любопитни неща относно това дали ще има смяна на собствеността в клуба. Бизнесменът бе пределно откровен за преговорите между него и т.нар. френски инвеститори. Крушарски призна, че в момента на дневен ред са трима български бизнесмени, като единият от тях е движещият детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив Ташо Ташев.

Крушарски бе специален гост в Discord канала на gong.bg.

Ето част от по-интересните му изказвания относно бъдещето на Локомотив Пловдив:

Който има желание да спонсорира и инвестира, вратата е отворена. Все още обаче такива хора няма. Продължавам да работя по тази тема, защото не съм като феновете, които дават само любов, но без пари. Аз гледам хем любов да има, хем пари да има. При мен средствата са ограничени - колкото имам, толкова давам.

Много хора казват, че не давам пари за селекция. Ами елате, извадете пари, да направим бюджета 20 млн. евро и да тръгне работата по надолнището. Със средствата, които аз давам, направихме доста неща.

Иначе инвеститорите не са френски, а са мултинационална компания, която и аз не успях да разбера каква е. Немски възпитаници, говорещи на английски, и всичко върви агале-агале. Дадох им възможност да проверят за феновете колко пари е похарчил Христо Крушарски от собствения си джоб. Сметката е ясна, видяли са я.

Разговорите продължаваха, аз чаках някаква конкретика, но на мен ми се задаваха едни въпроси… "Защо продаваш Цварц и къде отиват парите от него?“ Аз не го продавам Цварц… Човек, който не е никакъв в Локомотив Пловдив, и да ми задава такива въпроси…

Към днешна дата има нещо, което се води между български фирми - то е най-реално. Трима човека, с които разговарям в момента. Единият е Ташо Ташев, който работи в клуба, а другите двама ще ги запазя в тайна. Имахме една среща, сега ще направим втора такава, за да видим с какво могат да помогнат. Аз съм казвал много пъти, че имам сума Х пари - оттам нататък повече не мога и стотинка да дам.

Когато дойдоха т.н. френски инвеститори и като чуха, че помагам и на Рилски спортист, веднага отидоха да гледат базата горе, да видят отбора и т.н. Те се съгласиха и ми предложиха дали не искам да остана в управлението на клуба. Всичко беше въпрос на следващи разговори, които се състояха в една кръчма и спряха дотам. Два месеца минаха от последните разговори.