Ботев Пловдив стартира новия сезон в Първа лига с домакинство на Локомотив София. Двубоят е на 20 юли (понеделник) от 21:30 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив, а билетите вече са в продажба в клубния магазин, а могат да се купят и онлайн тук.

От "жълто-черния“ клуб продължават стартиралата през миналия сезон кампания "Ръка за ръка с Ботев“, в която деца между 5 и 14 години (включително) ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион "Христо Ботев“.

За да запишете вашето дете, е необходимо да попълните бланката в официалния сайт на клуба. Записванията ще продължат до 12:00 часа на 19 юли (неделя), като право на участие имат закупилите билети за мача, както и притежателите на абонаментни карти.

В продажба са билети за семейния сектор, който е позициониран в блок 1 на Централната трибуна (в близост до Трибуна Север), а цената на билета за него е 20 евро. В цената е включен пропуск за двама родители, както и за техните деца на възраст до 14 години.

Ръководството на клуба взе решение да не повишава цените на билетите и те остават на познатите стойности от изминалия сезон:

– Трибуна Юг – € 10 / 19,55 лв.

– Трибуна Изток – € 12 / 23,47 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15 / 29,34 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – € 20 / 39,11 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25 / 48,90 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 80 / 156,47 лв.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южната трибуни.