Ръководството на Спартак (Пловдив) продължава селекцията на отбора за новия сезон в Трета лига - Югоизточна група. "Гладиаторите" представиха като ново попълнение 20-годишния Виан Станков. Той е юноша на Локомотив Пловдив, а през миналия сезон бе част от тима на Атлетик (Куклен).

Ето как "синьо-белите" обявиха поредния входящ трансфер в клуба:

Добре дошъл във ФК "Спартак Пловдив" 1947, Виан Станков!

С радост представяме поредното ново попълнение в състава на Спартак Пловдив – Виан Станков!

Позиция: Халф-бек

Роден: 15 юни 2006 г.

Юноша на: Локомотив 1926 (Пловдив)

Пристига от: Атлетик Куклен

Виан е млад и амбициозен футболист, който се присъединява към "гладиаторите“ с желание за развитие и доказване. Убедени сме, че с труд, постоянство и отдаденост ще допринесе за успехите на отбора.

Пожелаваме му здраве, силен дебют, много победи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка!

Добре дошъл в семейството на Спартак Пловдив, Виан!