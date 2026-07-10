Един от хората, които вече са със статут на легенда в Локомотив Пловдив, празнува днес рожден ден. Става въпрос за Александър Тунчев, който остави трайна следа с изявите си при черно-белите като футболист и като треньор.

Младият специалист, който в момента е наставник на Арда (Кърджали), навършва днес 45 години. Като играч на Локомотив Пловдив Александър Тунчев печели шампионската титла, Суперкупата на България и бронзови медали в първенството.

Като треньор и помощник-треньор на черно-белите той вдига две Купи на страната и Суперкупата на България, както и се окичва със сребърен медал в шампионата. Под негово ръководство Локомотив разгромява Ботев с 6:0 и постига рекорд по най-изразителна победа в цялата история на пловдивското дерби.

Екипът на Plovdiv24.bg честити рождения ден на Александър Тунчев и му пожелава здраве и още успехи в кариерата!