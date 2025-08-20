© Представителният отбор на Локомотив ще проведе тренировъчен лагер във Варна. Пред "черно-белите“ предстоят две поредни гостувания в морската ни столица, като пловдивчани няма да се прибират след първата среща, а ще останат край морето.



В петък (22.08) Локомотив ще замине за Варна, а ден по-късно е мача с Черно море. Двубоят е с начален час 21:15 часа. След това "черно-белите“ ще продължат престоя си край морето до мача със Спартак. Срещата със "соколите“ е насрочен за събота (30.08) от 19:00 часа.



