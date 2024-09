Фенове на Локо към 10-годишния ботевист Денис: Бъди силен, момче! Чакаме те отново на терена!

© Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", призоваха за помощ за 10-годишния Денис Еминов. Момчето е внук на легендата на Ботев (Пловдив) Антим Пехливанов и е в много тежка битка с тумор, който застрашава здравето му.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "The Magic of Plovdiv":



Има дни, които идват изведнъж и обръщат живота ни ей така - ненадейно. Дни, в които искаме да върнем времето назад и да ги изтрием от календара, но Бог ги е изпратил, за да ни направи по-силни и сплотени!



Денис е момче на 10 години, влюбено до полуда във футбола. Играе любимата си игра в любимия за него Ботев. Днес Денис и семейството му имат нужда да им помогнем за да преминат през един изключително труден етап - възстановяването на Денис след тежка мозъчна операция.



Денис, цветовете днес нямат значение. Пожелаваме ти бързо възстановяване! После да се върнеш на терена и пак да се бориш, за да ни отбележиш гол, да се раздаваш в мачовете така, както си го правил досега за емблемата, която обичаш. Били сме противници вчера, а утре те чакаме да бъдем отново такива на зеления терен. Но след срещата ще сме отново приятели.



Искаме да виждаме деца, обединени от любовта към футбола!



Деца, които напускат терена с усмивка, защото са се забавлявали на терена!



Деца ,които създават приятелства и уважават отсрещния отбор!



Бъди силен, момче !



Нека всеки, който има възможност да помогне, да го направи!



Титуляр: Денис Фахриев Еминов



BG67STSA93000031147427



Банка ДСК