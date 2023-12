Българският представител на eEURO 2024 ще бъде селектиран чрез турнир на УЕФА Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:28 Коментари (0) 148 © Играчът, който ще представлява България на предстоящото европейското първенство по електронен футбол – eEURO 2024, ще бъде определен чрез организиран от УЕФА селекционен турнир. Състезанието ще се проведе в два етапа през два последователни уикенда - 13/14 и 20/21 януари 2024 г., и в него ще могат да се включат всички пълнолетни играчи на EA Sports FC, които имат българско гражданство и използват конзола PlayStation 5. Записването за селекционния турнир е достъпно през линка https://battlefy.com/euro до 12 януари 2024 г. включително.



В първия уикенд претендентите от страни с 64 или по-малко записани участници ще се срещнат помежду си в онлайн единична елиминация с 2 мача. При страните с над 64 играчи ще се използва формат Ladder Play – Best of 1. Във втория уикенд на турнира ще се проведат онлайн плейофи с двойна елиминация в 2 мача, в които ще вземат участие най-добрите 16 състезатели от всяка страна.



Общо 21 европейски държави ще определят своя представител в eEURO 2024 през селекционния турнир на УЕФА. Останалите 32 участника ще бъдат посочени от своите национални футболни асоциации. Всички 53 играчи ще бъдат разпределени на случаен принцип в 4 групи в следващата фаза на eEURO 2024, която ще се проведе отново онлайн на 16/17 март 2024 г. Двамата най-добри състезатели от всяка група ще се класират за големия финал, който ще се проведе офлайн през месец юли догодина. Всеки от осемте финалисти ще получи дял от наградния фонд, както следва – 7500 долара за 5-8 място, 10 000 долара за 3-4 място, 20 000 долара за финалиста и 30 000 долара за европейския шампион.



Участието на български представител на eEURO 2024 е възможно благодарение на партньорството между Български футболен съюз и компаниите Sports Management Bulgaria и Key Events and Communication.

