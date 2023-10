© Благотворителен турнир по волейбол под надслов "Кажи ДА! На живота - Спорт и музика за туптящо сърце" ще се проведе в пловдивската зала "Олимпиада" на 21 и 22 октомври. Началото е от 8.00 часа.



Инициативата е в подкрепа на донорството и трансплантациите, като събраните средства ще са за Димитър Костов от Смолян.



Организаторите уточняват, че трансплантацията за Димитър вече е факт, но има нужда от средства за обезпечаване на престоя и рехабилитацията му в Сан Диего (САЩ).



Турнирът е аматьорски и в него ще вземат участие седем отбора, разделени в две групи.



Група А



Подводница (Русе)



Волей строй (София)



No name (Разград)



Група Б



Дуйо от Пловдив



Епик тийм (Русе)



Always ready (Разград)



Крепост-Хисаря



Мачовете ще бъдат съпроводени от музикална програма със специалното участие на част от 101 каба гайди и Златина Узунова.