|"Вкусно и пивко" в Дедово
В центъра на селото, под новоиздигнатия навес към Пенсионерския клуб "Стария бук“, ще се съберат гастро майстори и ценители на авторската качествена храна и на отбраните питиета. Едните ще покажат моженето си, другите ще дегустират и оценяват колко вкусно и пивко е подреденото на празничната изложбена трапеза.
От първото издание на "Вкусно и пивко“ стана ясно, че в Дедово има майстори на прочути родопски специалитети, на родни печива, на зимнина, на вино и ракия, а също на мед и плодови сокове. Рецептите на повечето от тях, отзовали се на поканата, са събрани в малка книжка "Дедовски вкусен рецептурник“, чиято премиера ще е на 27 септември.
Организаторите вярват, че майсторлъшкото "ревю“ от специалитети и напитки, собствена направа, във второто издание на Кулинарния празник ще надскочи миналогодишното. Не само аритметически, а по вкусотия и пивкост. Лѝстата е широко отворена: варива, печива, сладко, солено, тестено, месно, вегетарианско; високо-, нискоалкохолно или безалкохолно… Важно е да се утвърждават марките: "С любов от Дедово“ и "Природно от Дедово“. Поощрява се и едноличното, и колективното участие в гастрономическата изява.
Каква ще е оценката на журито (дегустаторите от публиката) ще стане ясно на общата вкусна и пивка празнична трапеза!
