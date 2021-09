Уникално шоу очаква пловдивчани днес на Бунарджика

© През изминалата 2020 година великолепната музика на Стинг в симфоничен аранжимент огласи Хълма на Освободителите (парк Бунарджика) в Пловдив на 14 септември. Това се случи в рамките на необикновения концерт Sting The Opera на оркестъра на Държавна опера-Стара Загора и Военния биг бенд с диригент капитан Цветомир Василев. Солист бе пловдивският джазмен Петър Салчев.



Идеята на организаторите от отдел "Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив и район "Централен" бе цялата зона на Бунарджика да се превърне в пространство за музика. На различни места имаше рояли, камерни състави и изпълнители, които водят публиката към сцената на върха на хълма, а там се случи и големият концерт.



Празникът носи името "Пътят към върха". Тази година, на 19 септември от 17.30 до 22.30 часа ще се състои второто издание, а мотото е "BRASS ON THE HILL“.



Куратор на програмата отново е екипа на Сдружение за култура и образование "Милчо Левиев“, в колаборация с отдел "Култура, археология и културно наследство" към Община Пловдив. Събитието е част от Есенния салон на изкуствата в Пловдив 2021 и е с вход свободен!



Във второто издание на събитието ще видим и чуем над 50 изпълнители на 6 сцени като част от цялостната програма. В концепцията са заложени различни по жанр и стилове художествени интеракции, задоволяващи и провокиращи широк диапазон на културните потребности на очакваната аудитория - класика, джаз, поп и др.



За безпроблемното протичане на празника и стриктното спазване на противоепидемичните мерки, в сила от 7 септември, спазвайте движението, указано на картата. Осигурени са зони със седящи места и пропусквателен режим, който да не допуска струпване.



ВИЖТЕ КОИ СА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СЦЕНИ ПО ЧАСОВЕ!



СЦЕНА 1 . – ЛЕТЕН ТЕАТЪР



Галерия ЕТЕРНА – Альоша в акварел.



Начало 16.00 часа - Детска работилница с педагози по изобразително изкуство.



КИТАРНИ ТАЛАНТИ със СТЕЛА И КОСТАДИН ДИНКОВИ



Начало – 17.30 часа



Известните пловдивски китаристи Стела и Костадин Динкови представят своите талантливи възпитаници. В подножието на красивия, прохладен парк Бунарджика малки и големи артисти ще музицират съвместно. Пловдивчани и гости на града ще имат възможността на чуят популярни мелодии от класически и съвременни композитори, които разкриват уникалността и прекрасните възможности на инструмента китара.



Китарни таланти с участници: Димитър Салчев, Неделин Чернев, Александър Иванов, Момчил Кехайов, Мартин Ганчев, Симона Маринова, Диана Димитрова, Михаил Михайлов. От класовете по класическа китара на Стела и Костадин Динкови .АМТИИ проф. А. Диамандиев и НУМТИ "Д. Петков“



СЦЕНА 2 . – АКВЕДУКТ



JUNIOR BRASS BEND с диригент ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ



Времетраене – 2 сета по 45 мин. Между 17.30 - 20.00 часа



Брас оркестърът към СУ "Емилиян Станев“ води началото си от 1992 година, като в него участват само 10 деца. През 2011 година ръководител на оркестъра става Йордан Цветанов, благодарение на когото през 2017 година ученическата група придобива популярност под името "Джуниър бенд“. Днес оркестърът се състои от 30 оркестранти на възраст от 8 до 18 години, които са ученици в паралелки с профил "Изкуства“ в СУ "Емилиян Станев“, гр. Велико Търново, България.



Харизматичното сценично присъствие на музикантите от "Джуниър бенд“ печели симпатиите на публиката и оркестърът постига популярност не само на национално, но и на международно ниво. Доказателство за това са участията на бенда в различни фестивали, част от които са в: Словения; Германия; Парма, Италия; фестивал на духовите оркестри в Казан, Русия, където оркестърът, съвместно с гостуващите духови оркестри, свири пред 90-хилядна публика.



Една от най-впечатляващите изяви на музикантите е участието им във формата "България търси талант“ през 2021 година, в който заемат почетното второ място. Освен това "Джуниър бенд“ в четири последователни години е гост на празника на изкуствата – "Детска Аполония“ в гр. Созопол, а през 2020 година оркестрантите са поканени лично от Владимир Ампов-Графа да бъдат подгряваща група в летните музикални турнета на музиканта. През 2021 година духовият оркестър към СУ "Емилиян Станев“ отново ще бъде гостуваща група на изпълнителя и ще го съпътства в музикалните му изяви.



Днес "Джуниър бенд“ с ръководител Йордан Цветанов смело заявяват своето присъствие на музикалната сцена и с авторски композиции, които печелят симпатиите на публиката.



СЦЕНА 3 . – ФИТНЕС ПЛОЩАДКА



АРС НОВА КВАРТЕТ



Времетраене – 3 сета по 45 мин.



Между 17.30 - 20.00 часа



Камерна формация "Арс Нова" е създадена в гр. Стара Загора и е част от представителния състав на Държавна опера Стара Загора. В програмата на квартета са включени някои от най-известните и обичани образци от класическата и популярна музика. Още барокова, салонна, филмова музика така и съвременни популярни теми. Участници в различни престижни форуми в страната и чужбина, благотворителни и частни мероприятия, както и в концерти на Държавна опера Стара Загора.



СЦЕНА 4 . – JAZZ



ROYAL DIXIE BAND



В програмата – джаз теми интерпретирани в характерния импровизационен стил на формата .



Времетраене – 3 сета по 45 мин.



Между 17.30 - 20.00 часа



Royal Dixie Band Велико Търново е създаден през ноември 1983 г. от Георги Попов (1941 - 2011). Групата изпълнява диксиленд и джаз стандарти. Съставът има многобройни изяви на фестивали, културни събития и специални поводи. Royal Dixie Band е участвал на джаз фестивали в Банско, Пловдив, Тетевен, Диксиленд парада в Габрово, джаз фестивала в Коринт (Гърция), Джаз форум Стара Загора.



Самостоятелен концерт в Национален Дворец на Културата, клуб "Студио 5" София, "Лайънес клуб" Атина, swing club"Jazzcircle Route 66" и Дом на културата "Витгенщайн" Виена.



Royal Dixie Band е символичен домакин на "ДИКСИ ДЖАЗ ФЕСТ" Велико Търново.







http://dixiejazzfest.com/dixieband/



https://www.facebook.com/pages/ROYAL-DIXIE-BAND/117939351569433?ref=hl







СЦЕНА 5 . - НА ЪГЪЛА ПО ПЪТЯ КЪМ ВЪРХА



ДУО ГРАЦИОЗО



В програмата – класически произведения за флейта и арфа .



Времетраене – 3 сета по 45 мин.



Между 17.30 - 20.00 часа



Златина Георгиева – флейта



Родена в град Пловдив и едва тригодишна вече е с флейта в ръце, а на 6 – оглавява конкурс за млади виртуози. Тя се обучава при най-уважаваните професори в България и чужбина, като малко след навършване на пълнолетие става солист на “Пловдивска филхармония". По време на майсторски клас, българката бива забеля © зана от световноизвестната флейтистка Луиза Село, която, вдъхновена от нейния талант, й става ментор в консерваторията “Джузепе Тартини", Италия, където Златина започва висшето си образование и завършва успешно с отличие. През годините става лауреат на множество международни конкурси, работи с имена като Сюзан Хопнер, Дерек Джоунс, Владимир Менделсон, Матю Дуфор, Ерик Ламб и изнася над 300 самостоятелни и съвместни концерта в България, Италия, Австрия, Германия, Швейцария, както и извън рамките на Европа – в Пекин и Чиндао, Китай.



София Колева – арфа



Родена в Германия, но израства в Пловдив, като от ранна възраст показва засилен интерес към музиката и започва да свири на пиано. В юношеството, запленена от красивия звук на арфата, избира своя инструмент, на който посвещава кариерата си. Преподавателите бързо забелязват нейния талант и с удоволствие обучават София до превръщането й в завършен професионалист. Благодарение на солидното си образование, изпълнителката умее да експериментира със стиловете и да създава красива симбиоза между класическото и съвременното музикално движение. София придобива магистърска степен със специалност “Изпълнителско изкуство с инструмент арфа" през 2020 година в АМТИИ “Професор Асен Диамандиев", град Пловдив. Почетен участник е в редица популярни мероприятия, едно от които е и откриването на Пловдив като Европейска столица на културата – 2019 година като част от квартет лазерни арфи.







СЦЕНА 6 . НА ВЪРХА "BRASS ON THE HILL“ на Бунарджика



МАРТИН ДЕНЕВ DJ set



Начало - 20.00 часа



Мартин Денев е пианист, кийбордист, композитор и Ди Джей. Завършил е музикално училище в Пловдив с пиано, след това консерватория в Ротердам, Нидерландия, със специалност джаз. Междувременно следва една година джаз пиано в Бъркли, Бостън, а след това латино пиано в Сантяго де Куба. Мартин е участвал на стотици фестивали и форуми на пет континента и е делял сцена с някои от най -изявените музиканти и певци на нашето време. Дотук Мартин е издал 14 албума на лейбъли в Англия, Германия, Индонезия, Австралия, Китай и Америка, като много от композициите се изкачват до челни позиции в най-реномираните световни класации за съвременна електронна музика. До 2020г. Мартин Денев живее на о-в Бали, Индонезия, където е музикален директор, продуцент и участва в десетки проекти с музиканти от цял свят.



АНТОНИ ДОНЧЕВ ALL STAR BIGBAND



Времетраене – концерта е в рамките на 1.30 мин.



Начало – 21.00 часа



All Star Big Band се появява като израз на желанието на Антони Дончев да направи оркестър от най-изявените джаз музиканти в България и да ги въвлече в предизвикателството на ансамбловото музициране. Имена като Димитър Льолев, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов, Николай Карагеоргиев, Димитър Карамфилов, Атанас Попов, а и всеки един от останалите музиканти, биха били гордост за който и да е от големите световни оркестри. Тези артисти създават музика с невероятна отдаденост и енергия, които взривяват публиката, изграждат неповторима духовна атмосфера и преживяване, което остава задълго в сърцата на хората.



Програма е съставена от пиеси на имена като Джо Завинул, Дюк Елингтън, Гордън Гудуин, Кристиян Елзесер, на българските майстори Йосиф Цанков, Милчо Левиев, Васил Спасов, Ангел Заберски - син, аранжирани по начин, който запазва специално място на формацията биг бенд през 21 век.







КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 22.30 ЧАСА