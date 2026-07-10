Трупът на 80-годишния Иван Т. е бил открит в двора на къщата му в село Ново Железаре, след като мъжът липсвал от няколко дни. Пристигналите на мястото полицейски служители са намерили тялото на възрастния човек в близост до включена в електрическата мрежа резачка за дърва, информира Plovdiv24.bg. Сигналът към органите на реда е подаден, след като съпругата на починалия, с която живеели в Пловдив, не успяла да се свърже с него, а съседите в селото също забелязали отсъствието му и усетили силна миризма от двора.

Според информация от източници на разследването, възрастният мъж е рязал дърва, когато машината е порязала крака му. Иван Т. не е успял да извика за помощ и е издъхнал на място от последвалата обилна кръвозагуба. Според събраните до момента данни от разследващите органи, трагедията се дължи на нещастен случай и няма никакви индикации за чужда намеса или умишлено престъпление.

Местните хора споделят, че по тялото на мъжа е имало белези от нападения от животни – вероятно от котки, бездомни кучета или плъхове, тъй като трупът е престоял в двора в продължение на няколко дни. Тялото на Иван Т. е откарано в отделението по Съдебна медицина в Пловдив, където предстои да бъде извършена официална аутопсия за точното установяване на причините за настъпването на смъртта. Жителите на село Ново Железаре са силно притеснени от случилото се и изразяват дълбоко съжаление за нелепата кончина на своя съселянин.