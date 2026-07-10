35-годишен шофьор загина при тежък пътен инцидент, след като автомобилът му се преобърна в крайпътна нива между селата Златитрап и Брестовица. Произшествието е открито около 13:30 часа вчера, когато е забелязано преобърнатото возило.

За трагичния случай и стартиралото разследване информираха от пресцентъра на полицията, съобщава Plovdiv24.bg.

Сигналът за преобърнатия в нивата лек автомобил "Фолксваген“ е подаден в ранните следобедни часове на вчерашния ден. На мястото веднага е пристигнал лекарски екип, който за съжаление само е констатирал смъртта на 35-годишния мъж, намиращ се зад волана на автомобила.

Служителите на Районното управление в Стамболийски веднага са предприели необходимите действия, като местопроизшествието е запазено от полицейските патрули и е извършен подробен оглед на района. Във връзка с тежката катастрофа вече е образувано досъдебно производство. Към момента разследващите органи продължават работа по установяване на точните причини и обстоятелства, довели до преобръщането на колата и последвалата смърт на водача.