Повече от 30 са увредените от вандала в Пловдивско коли
На 15 март 2026 г. около 5,30 часа, е постъпил сигнал на тел. 112, че в с. Иганово, обл. Пловдив, са били повредени няколко леки автомобила, паркирани на улицата. Техните гуми били нарязани с нож. На място са пристигнали полицейски екипи. Установено е, че извършител на деянието е П.И., а общият брой на повредените по един и същи начин леки автомобили е повече от 30.
По досъдебното производство са извършени действия по разследването - при претърсване и изземване от дома на П.И. са били намерени въздушна пушка и два ножа, разпитани са свидетели, назначени са експертизи и др. Изясняват се нанесените щети на автомобилите.
Обвиняемият П.И. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
