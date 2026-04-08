Пиян шофьор предизвика пътнотранспортно произшествие с материални щети в Асеновград. Инцидентът е станал около 21:15 ч. снощи, когато лек автомобил "Фиат“ се е врязал в разделителните пана на ул. "Цар Иван Асен II“.

Пристигналите на място полицаи установили, че зад волана е 55-годишен мъж, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на МВР. Направеният тест с дрегер е отчел сериозно количество алкохол в кръвта на водача – над 2 промила.

Въпреки високия резултат от техническото средство, извършителят е отказал да даде кръвна проба за медицинско изследване. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая вече е образувано бързо производство под надзора на прокуратурата.