Мъж нанесе щети на десетки автомобили в Пловдивско
57-годишен мъж е задържан за вандалска проява в село Иганово, при която са нанесени щети на десетки автомобили. По последни данни увредените моторни превозни средства са 31, съобщиха от МВР-Пловдив.
Полицейските действия започнали около 5.30 часа тази сутрин, когато постъпил първият сигнал, че на улица в селото седем автомобила са с нарязани гуми. В хода на проверката обаче станало ясно, че подобни щети има и по още редица коли, паркирани на различни адреси. Част от автомобилите са с нарязани гуми, а други с увредено лаково покритие.
При организираните бързи оперативни и издирвателни действия служители на РУ Карлово установили и задържали като заподозрян 57-годишен местен жител.
В условията на неотложност е извършено претърсване в дома му, където са открити ножове и други доказателства, свързани със случая. Иззети са също въздушна пушка и газов пистолет, които не са придобити по установения законов ред.
Освен по автомобилите, са нанесени щети и по две електроразпределителни табла в селото.
Работата по случая продължава под наблюдението на дежурен прокурор от Районна прокуратура – Пловдив. Полицията преглежда записи от охранителни камери, снема сведения от свидетели и извършва огледи на всички местопроизшествия. Събира се информация и за други евентуално увредени автомобили, както и за възможна съпричастност на задържания към други престъпления.
Още от категорията
Шофьор се издирва, след като блъсна мъж, приет в болница със счупен таз и множество наранявания
100 години празнува Дядо Кольо от едно от най-старите пловдивски ...
15:51 / 14.03.2026
Отново продажба на фабрика заради милиони борчове, ЧСИ търси нов ...
07:59 / 14.03.2026
Шофьорка от Раковски предложи на полицаи най-безумния подкуп
16:18 / 13.03.2026
Бизнесмен отрови 1.5 тона риба край Пловдив с препарат
15:57 / 13.03.2026
Чисто нов асфалт в село на 3 километра от Пловдив
10:47 / 13.03.2026
Община край Пловдив стартира два проекта за 2 862 314,21 €
16:06 / 12.03.2026
