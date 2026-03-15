Мъж наряза гумите на десетки автомобили в Иганово, щетите са по над 30 коли57-годишен мъж е задържан за вандалска проява в село Иганово, при която са нанесени щети на десетки автомобили. По последни данни увредените моторни превозни средства са 31, съобщиха от МВР-Пловдив.Полицейските действия започнали около 5.30 часа тази сутрин, когато постъпил първият сигнал, че на улица в селото седем автомобила са с нарязани гуми. В хода на проверката обаче станало ясно, че подобни щети има и по още редица коли, паркирани на различни адреси. Част от автомобилите са с нарязани гуми, а други с увредено лаково покритие.При организираните бързи оперативни и издирвателни действия служители на РУ Карлово установили и задържали като заподозрян 57-годишен местен жител.В условията на неотложност е извършено претърсване в дома му, където са открити ножове и други доказателства, свързани със случая. Иззети са също въздушна пушка и газов пистолет, които не са придобити по установения законов ред.Освен по автомобилите, са нанесени щети и по две електроразпределителни табла в селото.Работата по случая продължава под наблюдението на дежурен прокурор от Районна прокуратура – Пловдив. Полицията преглежда записи от охранителни камери, снема сведения от свидетели и извършва огледи на всички местопроизшествия. Събира се информация и за други евентуално увредени автомобили, както и за възможна съпричастност на задържания към други престъпления.