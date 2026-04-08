Два леки автомобила се сблъскаха сряда привечер на разклона за Дъбене на Околовръстното в Карлово, съобщават в социалните мрежи граждани. При удара единият автомобил, който е със софийска регистрация, се е обърнал по таван.

Причините за инцидента все още се изясняват. Произшествието се е разминало без загинали. На място са пристигнали линейка и полиция, които са регулирали движението.

Разследването ще определи дали случаят ще бъде обработен по административен ред или ще се образува досъдебно производство.