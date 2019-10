Денис Дасари: Мой дълг е да дам най-доброто от себе си за мястото, където съм израснал

© Денис Рао Дасари е на 31 г. Завършва магистратура по обществено здраве и мениджмънт в Медицинския университет в Пловдив. Бакалавърска степен по Мениджмънт придобива в Саутхемптън Солент Университет в



Англия.



Развива частен бизнес в България и в Англия в областта на IT в медицинските услуги.



Като общински съветник ще работи за реално прозрачно управление с въвеждането на дигитални технологии и на стриктен контрол върху обществените поръчки.



Други негови приоритет ще бъдат опазването на околната среда, разкриване на нови работни места чрез реализирането на програмите за заетост.



Ще работи за бързото и качествено извършване на ремонтите на общинската инфраструктура и за подобряването на транспортните услуги.



- Г-н Дасари, преди да ви попитам защо се кандидатирате за общински съветник, бихте ли казали какво ви задържа в нашата страна, когато толкова много млади хора търсят реализация в чужбина, а вие развивате собствен бизнес и в Англия?



- В България ме задържат възможностите за развитие в личен план, а това е огромна причина. В чужбина има изградена йерархия - както в частният бизнес, така и в държавните структури. Човек не може нищо да промени, дори и да иска.



Става част от множеството и досадното ежедневие. У нас човек с добри идеи има голям шанс да ги наложи и реализира. Тук има много да се гради.



Кандидатирах се за общински съветник, защото като такъв мога да бъде двигател на много предложения за развитието на Общината и да докажа, че местното управление може да дава плодове, а не да се сочи като пример за безотговорност и неспособност. Виждайки какви хора решават да стават съветници и да ни "управляват", реших, че е мой дълг да се кандидатирам и да дам най-доброто от себе си за мястото, където съм израснал.



Имам идеи. Имам желание и воля. С тях смятам, че ще помогна да направим нашата община по-чиста, подредена и привлекателна за хората.



- Смятате ли, че условията в общината са добри, за да останат младите хора тук? Има ли някакви трудности, с които се сблъскват в ежедневието си?



- В Общината няма никакви условия, които да карат младите хора да остават тук, да не говорим за добри. В момента град Куклен се ползва само като спалня от младите, които работят в Пловдив, София, Асеновград или са заминали в чужбина. Масово те намират реализация в чужди IT аутсорсинг фирми и взимат четирицифрени заплати.



В нашата общината няма нито една, а в Пловдив са стотици. Липсата на качествена инфраструктура и ежеседмичното спиране на ток, вода и интернет допълнително утежняват положението.



- Като IT специалист в каква сфера смятате да насочите усилията си в работата си за община Куклен?



- Всички говорят за прозрачно управление, но в реалността на гражданите им отнема месеци да получат най обикновен документ, разрешителните се бавят с месеци, а информацията за това как се харчат общинските пари е табу.



Искам да спомогна, за изграждането на истинско прозрачно управление. Искам хората да виждат какво се случва в общината, а не го научават от по-осведомения съсед или магазинера. Искам да развия Facebook групата на Общината, където да се публикуват и новини как се осъществяват общинските проекти. След това с организирането и провеждането на миниреферендуми - редовни анкети във Фейсбук групата на Общината, където гражданите ще могат да гласуват за приоритетни проекти, които биха искали да се реализират.



- Вашите идеи са доста иновативни и вие се включихте в листата на Коалиция ЗС "Александър Стамболийски“, защото вярвате, че заедно ще можете да ги реализирате?



- Да, напълно съм убеден. Независимо че сме широка коалиция, листата ни е съставена предимно от политически необвързани хора, които имат реално желание да спомогнат за развитието на Община Куклен. Те не са спуснати някъде отгоре с цел да служат на партийни интереси.



Знаете, че когато сте част от една партия, особено някоя от управляващите, нямам как да бъдете соло играч и да прокарвате идеи. Кандидатите от другите листи ще слушат и ще се подчиняват на горестоящите в партийната структура. Техните интереси едва ли ще се свържат с реалните потребности на общината и кукленци.



- Как оценявате включването на адвокат Елена Филева в битката за кмет на Куклен?



- Не виждам по-добър кандидат за кмет – млад, борбен, отворен към всеки, компетентен. Доказала се е в личен и кариерен план, с образование от Софийския Университет, с подчертани мениджърски качества. Тя е партийно необвързана, без роднински връзки в Куклен - няма близки, които постоянно да искат услуги да бъдат уредени на някакви общински позиции.



Имаше смелостта да каже "Не“ на сегашното управление и да се откаже от много придобивки просто защото не можеше да се примири с безпорядъка и безхаберието.