© виж галерията В чудна и магична сцена се превърнаха празничните дни за Брезово. На новия площад в центъра на града беше открит традиционният коледен базар. На него местни майсторки изложиха ръчно приготвени баклави, пити, баници, сладкиши. Други пък представиха коледни украшения, играчки и цветя, които предизвикаха възхищението на многобройната публика. Учениците от СУ "Христо Смирнески“ и ПГ "Златю Бояджиев“ гр. Брезово подредиха вкусни щандове с изработени от тях кулинарни изкушение. Сладурите от "ДГ "Вила Благоева“ с помощта на своите родители и учителски представиха коледни украси. Много от хората си тръгнаха с вкусотии и прекрасни сувенири, които сложиха на трапезите си и с които окичиха домовете си.



Кметът на общината инж. Калин Калапанков откри от сцената на читалище "Отец Паисий-1876“ коледния спектакъл, в който тази година участваха изключително много самодейни състави-местни и гости.



"Пожелавам светли бъдни дни, здраве и обич във всеки дом, да бъдем добри, да бъдем съпричастни и да вярваме в чудеса! Желая весела Коледа и успешна Нова година на всички“, каза в приветствието си инж. Калапанков.



В спектакъла, който представи "Магията на Коледа оживява в танца и театъра“, участваха малчуганите от ДГ "Вела Благоева“ гр. Брезово, танцовите състави на Брезово, с. Чоба, с. Пъдарско, с. Кадиево и с. Ръжево Конаре. , както вокалната група на СУ "Христо Смирненски“ Брезово и актьорите от любителския състав "Жулиета Попова“ при НЧ "Отец Паисий-1876“.



Празниците бяха съпътствани и от други събития. Преди дни в Биоцентър - Брезово се проведе кулинарна артработилница, в която децата майсториха торта, пекоха баница и украсиха джинджифилови сладки и медени питки, осигурени от фирма "Медовина" ЕООД - с. Стрелци, с традиционната пъстра коледна украса. Сладкишите се превърнаха в красиви картини, а децата усетиха истинско творческо вдъхновение, превъплъщавайки се в майстори - сладкари. Шареният и вкусен празник организираха МКБППМН и ЦОП гр.Брезово.



Бяха отличени най-добрите участници в общинските конкурси за рисунка и стихотворение на тема "Благословена Коледа“. В конкурса се включиха 108 деца, които организаторът- МКБППМН – Брезово, награди.