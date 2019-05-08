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|Â ïàçàðäæèøêî íå îòêðèõà îòðàâÿíå ñ õèìèêàëè íà ï÷åëíè ñåìåéñòâà
Ïî äàííè íà Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ ïî áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå, ðåãèñòðèðàíèòå ï÷åëèíè â ðåãèîíà ñà 430. Áÿõà ïðåäñòàâåíè ìåðêèòå çà îïàçâàíå íà ï÷åëèòå è ï÷åëíèòå ñåìåéñòâà îò îòðàâÿíå è íà÷èíèòå çà ïðîâåæäàíå íà ðàñòèòåëíîçàùèòíè äåéíîñòè. Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà â îáëàñò Ïàçàðäæèê ñà ïðîâåðåíè 445 çåìåäåëñêè ñòîïàíè îòíîñíî óïîòðåáàòà íà ïðåïàðàòè çà ðàñòèòåëíà çàùèòà, êîíñòàòèðàíè ñà 532 íåñúîòâåòñòâèÿ è ñà ñúñòàâåíè ïðåäïèñàíèÿ è 6 àêòà çà óñòàíîâÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíè íàðóøåíèÿ.
Çà ïåðèîäà 2014-2019 ã. ñà èçäàäåíè 12 ðàçðåøåíèÿ çà âúçäóøíî ïðúñêàíå, à çà ïåðèîäà 2014-2019ã. ñà ïîäàäåíè 13 æàëáè, îò êîèòî 4 ñà ñâúðçàíè ñ íåðåãëàìåíòèðàíî âúçäóøíî ïðúñêàíå, íàìåðåíèå çà èçâúðøâàíå íà âúçäóøíî ïðúñêàíå è åäíà îòíîñíî ëèïñà íà óâåäîìèòåëíî ïèñìî. Çà ïåðèîäà 2014-2019 ã. íå å êîíñòàòèðàí ïîäìîð íà ï÷åëè, â ðåçóëòàò íà óïîòðåáàòà íà ïðåïàðàòè çà ðàñòèòåëíà çàùèòà ñúãëàñíî íîðìàòèâíèòå èçèñêâàíèÿ.
Ïî âðåìå íà ñðåùàòà íà çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè áÿõà ïðåäîñòàâåíè ôîðìóëÿðè íà óâåäîìèòåëíèòå ïèñìà, êîèòî ñëåäâà äà áúäàò ïîïúëíåíè ïðè èçâúðøâàíåòî íà ïðúñêàíå ñ ïðåïàðàòè çà ðàñòèòåëíà çàùèòà. Óâåäîìèòåëíèòå ïèñìà ñå èçïðàùàò â ñðîê äî òðè äíè ïðåäè äàòàòà íà òðåòèðàíåòî íà ïëîùèòå. Â ñúùèÿ ñðîê ñå óâåäîìÿâàò ëè÷íî (ñúñ SMS è/èëè ïî åëåêòðîííà ïîùà) ñîáñòâåíèöèòå íà ï÷åëèíè, ðàçïîëîæåíè â çåìëèùåòî íà íàñåëåíîòî ìÿñòî ïî ìåñòîíàõîæäåíèå íà ïëîùèòå, êîèòî ùå áúäàò òðåòèðàíè, êàêòî è ñîáñòâåíèöèòå íà ï÷åëèíè, ðàçïîëîæåíè â ãðàíè÷åùèòå çåìëèùà, çà äàòàòà è ÷àñà, â êîéòî ùå ñå èçâúðøè ìåðîïðèÿòèåòî.
Íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà íà Áúëãàðñêàòà àãåíöèÿ ïî áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå (ÁÀÁÕ) ñå ïîääúðæàò ðåãèñòðè ñ àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà ðàçðåøåíèòå çà ïóñêàíå íà ïàçàðà è óïîòðåáà ïðîäóêòè çà ðàñòèòåëíà çàùèòà è ëèöåíçèðàíèòå çà óïîòðåáà âåòåðèíàðíîìåäèöèíñêè ïðîäóêòè.
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