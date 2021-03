© виж галерията Не на шега, на 1 април 1969 година, се създава Управление "Старинен Пловдив“ и за негов началник е назначен Атанас Кръстев. Името му се превръща в синоним за мащабен градеж, който възражда старинната градска част. Редица личности с разнообразни професии са отдали активния си път за каузата Старинен Пловдив.



Знаците за памет от страна на екипа - наследник Общински институт "Старинен Пловдив" ги има всяка година през април. Те са израз на благодарност към първите в градежа и вдъхновение за настоящите и бъдещи служители на института.



Отбелязваме тази 52-ра годишнина с активности, които отдават почит към началото. На 1-ви април стартира виртуалната изложба "Усмиивка и спомени с Борис Димивски и Коста Фотев", началото е в 10:00 ч. на страницата Plovdiv Old town /official/. На 3-ти април в 11:00 ч. рожденикът кани на безплатен виртуален тур из къщата на Степан Хиндлиян. На 16-ти април в Балабанова къща, поредно в партньорство с Асоциация на мозаистите, ще се открие III-тото издание на Международната изложба мозайка "Балкански мостове". С това събитие ще се отбележи и Световния ден за опазване на паметниците на културата.



Връзката между културно-историческо наследство и екология ще се визуализира на 22-ри април в Деня на Земята чрез II-ра част от съвместния проект с Община Пловдив, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив и СНЦ "Зелени Балкани“, а през последния уикенд 24-25.04. ОИ "Старинен Пловдив" кани малчуганите в Малка базилика на екологична творилница на мозайки с материали за рециклиране.



Всички присъствени събития ще се реализират, ако условията позволяват и при строго спазване на актуалните противоепидемични мерки в страната. Входът е свободен! За повече информация следете на Plovdiv Old town /official/, както и в официалния ни сайт www.oldplovdiv.bg.



От 1-ви април всичките ни обекти са отворени с лятно работно време от 09:00 до 18:00 ч. и с достъп при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки. Очакваме Ви!