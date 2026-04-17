Жителите на блок №4 на ул. "Преспа" в Пловдив вече се радват на обновена и по-уютна среда пред домовете си. В рамките на текущите дейности по благоустрояване, районната администрация е завършила поетапното облагородяване на пространството.

Парковата зона е обогатена с нови дървесни видове. Засадени са млади чинари и туи, които не само ще носят сянка в горещите месеци, но и ще подобрят качеството на въздуха в квартала. Монтирани са нови, удобни пейки, превръщайки зоната в подходящо място за срещи и почивка на открито.

Това съобщи кметът на района Емил Русинов за Plovdiv24.bg и подчерта, че това е част от последователната политика за подобряване на градската среда.

Припомняме, че вчера беше обявено завършването на реконструкцията на парк "Чайка".