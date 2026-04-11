В Пловдив ситуацията с бездомните котки често предизвиква напрежение между гражданите, които се грижат за тях. Една на пръв поглед обикновена градска история за бездомно животно се превърна в гореща точка на напрежение между жителите на район "Южен" и търговски обект, намиращ се на ул. "Стефан Стамболов". В центъра на конфликта е изчезването на болното коте Рижко – любимец на квартала, за когото десетки хора са полагали грижи. Притеснена от тази ситуация жена потърси редакцията на Plovdiv24.bg с гореща молба да помощ.

От седмици живущите в района алармират за нарастващо напрежение. Рижко, който обитава парковото пространство срещу училище "Константин Кирил Философ", е намирал подслон и храна пред магазин.Според сигнали в социалните мрежи, котето е изчезнало внезапно, като има съмнения за насилственото му преместване от служител на обекта, но към момента няма конкретни доказателства. Именно затова доброволците настояват за проверка на записите от охранителните камери.

"Рижко е болно животно, което има нужда от ежедневно лечение. Да го изхвърлиш на непознато място в това състояние е равносилно на смърт."

Живущите в района не искат война – те искат своето коте. Те искат да знаят, че той е жив и призовават всеки, който има информация за местоположението на Рижко или е станал свидетел на неговото отвеждане, да се свърже с тях на телефон 0889 473837.

Много хора коментират, че са го срещали на различни места в квартала и остава надеждата котето наистина да е добре и да се завърне при хората, които истински го обичат и полагат грижи за него.