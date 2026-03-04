Апартаментите в центъра на Пловдив струват средно около 1900 евро на квадратен метър, сочат последните данни от пазара на недвижими имоти. Особено скъпи са имотите в кварталите Мараша и Каменица 1, където средната цена достига около 2200 евро на кв. м.В същото време градът предлага и по-достъпни възможности за покупка. В квартали като Изгрев, Коматево и Остромила апартаментите се продават средно за 1200–1300 евро на кв. м, а по-евтини жилища под 1000 евро на кв. м могат да се намерят само на някои периферни места - като например "Изгрев", "Тракия".Пловдив остава привлекателен за купувачите с добри доходи заради по-високото качество на живот, развиващата се икономика и сравнително по-ниските цени спрямо София. Пазарът се разраства главно на юг и запад, където новото строителство и подобрената инфраструктура увеличават интереса към жилищата.През последната година цените се повишиха във всички райони, като най-значително е увеличението в центъра. В западните и южните части на града също се наблюдава ръст, докато периферните квартали поскъпват по-бавно.Брокерите смятат, че въпреки увеличението, цените на жилищата в Пловдив все още изостават от тези във Варна, което предполага потенциал за по-нататъшно поскъпване.Интересът към имотите идва не само от местните жители, но и от хора от околните градове, които търсят нов дом в Пловдив, а и от купувачи на къщи около града.