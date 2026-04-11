Пловдивчанка сигнализира за поредния абсурд в градския транспорт, който този път е можел да завърши фатално. Жената, пътувала в автобус по линия №26 се е разминала на косъм от падане в движение заради откачен прозорец. Потърпевшата потърси редакцията на Plovdiv24.bg, за да разкаже за инцидента.

Неприятното изживяване е от 18 март. По думи на нашата читателка, при опит да се облегне на стъклото на задните седалки, се е оказало, че целият панел е откачен от рамката си.

"За малко щях да падна от автобуса", споделя жената за медията ни. И продължава: "Това надмина всичките ми досегашни случки в "градския" транспорт в Пловдив. Надмина всички пушещи шофьори, псуващи кондуктори, кондуктори продаващи няколкократно един и същ билет, захвърлени по седалки използвани презервативи, прозорци мръсни до степента, в която е невъзможно да се види спирката, чалга, пусната до дупка, неработещи ( до ден днешен) валидатори и табла.

Припомняме, че в края на март 2026 г. Консорциум "Градски транспорт - 2026" получи обществената поръчка за извършване на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по всичките 29 градски автобусни линии за срок от 10 години в Пловдив. Според изискванията, всички превозни средства трябва да имат работещи климатични системи за отопление през зимата и охлаждане през лятото.

Изпълнителят ще носи отговорност за всички вреди, причинени на пътници в резултат на ПТП, инциденти, аварии, неправомерни действия или бездействия на негови служители. Освен това той ще е длъжен да прилага цените на превозните документи, определени от Общинския съвет, в това число и преференциалните, съгласно нормативните изисквания.