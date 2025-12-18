ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жена е в тежко състояние в болница в Пловдив след силен взрив
В момента на взривяването на газовата бутилка двамата собственици са били вътре. На място незабавно е изпратен полицейски екип на участък - Братя Даскалови, който оказвал съдействие на екипа на РСПБЗН-Чирпан и мъжът, и жената са изведени от къщата.
На място са прегледани от екип на ФСМП-Чирпан, като мъжът е прегледан и освободен без наранявания. Жената е откарана с различни наранявания в болница в Стара Загора, по-късно е транспортирана в болница в Пловдив с опасност за живота.
В РУ-Чирпан е започнато досъдебно производство по НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.
