Жена е в тежко състояние в болница в Пловдив след силен взрив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:29Коментари (0)25
© Plovdiv24.bg
На 17 декември в 15:11 ч. на тел.112, в РУ-Чирпан е получен сигнал от 52-годишен мъж за взривена газова бутилка в къща в село Плодовитово, собственост на 92-годишен мъж и 88-годишна жена. 

В момента на взривяването на газовата бутилка двамата собственици са били вътре. На място незабавно е изпратен полицейски екип на участък - Братя Даскалови, който оказвал съдействие на екипа на РСПБЗН-Чирпан и мъжът, и жената са изведени от къщата.

На място са прегледани от екип на ФСМП-Чирпан, като мъжът е прегледан и освободен без наранявания. Жената е откарана с различни наранявания в болница в Стара Загора, по-късно е транспортирана в болница в Пловдив с опасност за живота. 

В РУ-Чирпан е започнато досъдебно производство по НК под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.







