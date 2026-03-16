Както Plovdiv24.bg вече съобщи инцидентът предизвика задръстване в района, а екип на полицията контролира движението по булеварда.
Според получения сигнал в полицията около 7.30 ч. детето е било блъснато от автомобил, докато пресича на пешеходна пътека на кръстовище между бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец". Това е в непосредствена близост до училище "Васил Петлешков".
По информация на пловдивската полиция шофьорката на колата, на 41 години. Направена проба на място с дрегер, като се оказва, че резултатът е отрицателен.
ЗАРЕЖДАНЕ...
