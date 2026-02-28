Избраха изпълнител за изграждането на. В същото време за пуснати три жалби в Комисията за защита от конкуренция от други участници в обществената поръчка, информираСтроителят, който ще реализира връзката - бул. "Освобождение“ с кръстовището на "Цариградско шосе“ и "Ягодовско шосе“ е "Пътинженеринг“ ООД, с предложена цена от 13 180 970 € с ДДС за изпълнението.Трите жалби в КЗК са подадени от "Страбаг – Пловдив“, предложили най-ниската оферта – 10 647 814 €, "Парсек груп“ с цена от 12 823 200 €, както и консорциум ДЗЗД "Пимариса" (с фирми ПИМК и "Иса – 2000“ и “Марица Инфра" ЕООД), който е депозирал най-високото ценово предложение – 13 228 551 € с ДДС.КЗК е инициирала процес по входираните жалби, но нито една от тях не иска временни мерки по процедурата и предстои решение по възраженията.Припомняме, че общо седем фирми подадоха оферти по ЗОП. Останалите три участници са: "Европейски пътища“ АД с 11 619 019 €, "Джи Пи Груп“ с 12 866 985 € и "София Асфалт“ с 13 068 620 €.През октомври 2025 година общинските съветници заложиха 19 млн. лева в бюджет 2026 и 2027 година за съфинансиране за проекта за продължението на бул. “Санкт Петербург", новата сграда на МГ “Акад. Кирил Попов" и саниране на сградата на Административен съд - Пловдив. Проектът носи името "Пловдив – достъпен, свързан, привлекателен за живот, работа и образование“.Изграждането на пътната връзка цели намаляване на трафика и задръстванията в града. Новото трасе ще е с дължина 1 119,98 метра с две платна, разделителна ивица и автобусни спирки. Освен това ще бъде изградена необходимата подземна инфраструктура, както и тротоари, велоалеи, вертикална и хоризонтална сигнализация, канализационни и водопроводни връзки, озеленяване, поливна система и достъпна среда за хора с увреждания.Проектът включва още улично и парково осветление с енергоефективни LED осветителни тела, които ще бъдат монтирани върху нови стълбове. Предвижда се монтаж на нови кабелни разпределителни касети и полагане на нови захранващи кабели, укрепване и изместване на съществуващи кабелни линии за ниско и високо напрежение и на слаботокови комуникационни мрежи.Продължението на бул. "Санкт Петербург“ трябва да осигури и безопасен достъп до новата сграда на Математическата гимназия, която се планира да бъде построена зад пространството на SPS.