Здравко Димитров със специален поздрав към най-големия джаз фестивал в света

© Кметът Здравко Димитров записа специално послание към участниците за предстоящото откриване на най-големия джаз фестивал в света.



"Използвам възможността, която ми предоставиха организаторите на Международния фестивал "Петроджаз“, за да ви поздравя от името на Пловдив – един от най-древните живи градове в Европа и света и да пожелая на добър час. Радостен съм, че за поредна година Пловдив ще се включи във фестивала с участието на изключително талантливите музиканти от студентска формация "Жарава“ заедно с техния художествен ръководител и ментор - прославеният български музикант Владимир Величков“, казва във видеопоздрава си градоначалникът.



По думите му културни събития като фестивала "Петроджаз“ са чудесен начин да се отпразнува приятелството между Санкт Петербург и Пловдив, които са побратимени градове. Кметът пожела успех и неизчерпаема енергия на участниците, които ще представят Санкт Петербург на фестивала тази година.



"Петроджаз" (PetroJazz) е най-големият джаз фестивал под открито небе в Русия и едно от най-големите международни събития в света на джаз музиката изобщо. Провежда се в побратимения на Пловдив град - Санкт Петербург и тази година ще има своето поредно издание, което ще се състои на 4 и 5 юли, но този път онлайн.



Заради световната пандемия от COVID -19, голяма част от културните събития в Русия са отменени, а мерките за сигурност са високи. (Отменен е дори джаз фестивалът в Монтрьо, Швейцария). Затова организаторите са изключително горди от факта, че за първи път в света се прави такъв грандиозен онлайн концерт с участието на 14 държави, като руснаците ще свирят на живо от Санкт Петербург, а международните участници изпратиха видеа на заснети предварително концерти.



Пловдивската етно група "Жарава“, с ръководител известния български музикант Владимир Величков получи специална покана за участие, след като организаторите оцениха техния гастрол през 2018 година като изключително запомнящ се, а групата като една от най - изявените във всички издания на фестивала досега. Групата предизвика тогава невиждан фурор и огромен интерес от страна на руските медии.



Сегашната покана е голямо признание и чест както за Пловдив, така и за България. Концертът на "Жарава“ е специално направен и заснет за участието в "Петроджаз“ и се случва с финансовата подкрепа на Община Пловдив по проект по Компонент 3.



За първи път програмата на международния фестивал ще включва джаз групи от Чехия, Македония и Швейцария. Съединените щати и Израел ще представят гама музиканти, от блус и рок енд рол до класически джаз. България, Великобритания и Латвия ще разкрият темата за фънк и етно-джаз. Подробна програма - на уебсайта petrojazz.ru. По своя мащаб, география и богатство от стилове "ПетроДжаз“ е най-уникалният проект, както и най-големият джаз на открито в Русия.



Участието на "Жарава“ е планирано за праймтайма на Руската национална телевизия "Санкт Петербург " и "Теледом" и ще бъде излъчвано от 20.48 часа в събота, 04.07.



Ето и част от участниците тази година: Anders Koppel (Denmark), Fred Hormain (France), Jazz Connection (The Netherlands), Laurent Nicoud (Switzerland), FunCoolio (Latvia), Raivo Taffenau (Estonia), various artists from the USA (Elijah Jamal Balbed etc) and Israel.



"Жарава“ многократно оглави световната класация ТОП 40 за етномузика ETHNOCLOUD, базирана в Торонто, Канада, която представлява над 90 000 артисти и групи от 151 държави по целия свят. Класирането се осъществява на база гледания и харесвания, като "Жарава“ е под №1 в глобалната класация вече няколко пъти.



"Жарава“ обединява съвременната музика с българския фолклор по лек и елегантен начин, така че да подтикне младото поколение да се върне обратно към корените си. С изпълненията си момчетата и момичетата съчетават фънк, джаз, поп с български фолклорни инструменти и гласове. Кавал, тъпан, клавир, гайда и барабани обогатяват модерната музика, а гласовете на трите певици ще ви накарат да настръхнете.



Етно групата изнася концерти в цялата страна, а също така участва и в музикалната програма на невероятната боксова гала в зала "Колодрума“ в Пловдив, където Тервел Пулев спечели интернационалния пояс на Световната боксова асоциация в полутежка категория.



Община Пловдив също ще стриймва участието на "Жарава“ на своята фейсбук страница.