Заведение в "Капана" бе обявено за най-добрия гурме ресторант в България

© Takeaway.com отличи най-добрите ресторанти в България за 2024 г



Потребителите гласуваха за любимите си заведения, а за първи път бе връчена и награда за "Любим ресторант на куриерите“



Компанията Takeaway.com, част от Just Eat Takeaway.com, глобален лидер в сектора за доставка на храна, обяви победителите в Takeaway.com Awards 2024, отличавайки ресторантите, спечелили доверието на клиентите със своето качество, обслужване и кулинарни предложения. За пета поредна година наградите дават възможност на потребителите да определят най-добрите заведения в страната чрез гласуване, като тази година бе добавена и нова категория - “Любим ресторант на куриерите".



Наградените ресторанти



В тазгодишното издание на Takeaway.com Awards бяха отличени ресторанти в 23 категории, отразяващи разнообразието от вкусове и предпочитания на потребителите не само в столицата, но и в цяла България. Потребителите на платформата за доставка на храна имаха възможността да подкрепят своите любимци на местно и национално ниво чрез гласуване, което се проведе в периода 18.11.2024 до 16.12.2024 г. Ресторантът Like Pizza в Русе бе големият победител, спечелвайки най-много гласове в категорията "Най-добър ресторант в България" – признание за изключителния вкус и лоялността на клиентите му. За първи път бе връчена и наградата "Любим ресторант на куриерите", която отличава ресторант, предпочитан от доставчиците на Takeaway.com. Наградата бе спечелена от ресторант Гуркха в София, който предлага тайландска и непалийска кухня.



Най-добрите ресторанти по категории



В различните категории бяха отличени заведения, които са спечелили доверието на потребителите на Takeaway.com със своята кухня и обслужване:



Най-добър азиатски ресторант: Мън Фу Юен



Най-добър BBQ ресторант: При Гаваза



Най-добра ресторант за българска традиционна кухня: Мусака бар



Най-добър бургер ресторант: Burgero



Най-добър дюнер ресторант: Sultan Döner Kebap



Най-добър гурме ресторант: Gastro Bar Айлякрия



Най-добър ресторант за здравословна кухня: Protein House



Най-добър италиански ресторант: Amore Pizzeria



Най-добра международна верига ресторанти в България: KFC



Най-добра българска верига ресторанти: PizzaLab



Най-добър нов ресторант: Flavorite



Най-добрите ресторанти по градове



Takeaway.com отличи и най-добрите заведения в ключови градове:



София: Insomnia Pizza



Пловдив: Amore Pizzeria



Варна: LaPala Pizza



Бургас: Ресторант ЯВ-КА



Русе: Like Pizza



Стара Загора: Сандвичарницата



Велико Търново: Bianco Family Restaurant



Плевен: Tempo Pizzeria



Перник: Street Burgers



Благоевград: Duner Di Mario



"Takeaway.com Awards 2024 подчертават високото ниво на кулинарната сцена в България. Ние вярваме, че тези награди са не само признание за усилията на ресторантите, но и мотивация за тяхното бъдещо развитие. Благодарим на всички, които гласуваха и помогнаха да отличим най-добрите", коментира Юлиана Хартарска, Country Manager на Takeaway.com за България.



С всяко издание наградите се утвърждават като престижен знак за качество в индустрията, а тази година рекорден брой потребители дадоха своя глас, което потвърждава растящия интерес към отличената кулинарна сцена в страната.