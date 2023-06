Защо все повече IT компании избират Пловдив

© Градът под тепетата се превръща с бързи темпове в основен център на информационните технологии в България. През последните години Пловдив става все по-привлекателна локация за IT бизнеса, като в момента броят на компаниите в града е над 140, спрямо DEV.BG списъка с IT фирми в Пловдив. В тази статия ще ви разкажем защо все повече иновативни IT компании избират Пловдив и как те привличат таланти от цялата страна.



От гиганти в индустрията до стартъпи с огромен потенциал, в Пловдив можете да откриете компании, които създават иновативни софтуерни решения, проектират уеб приложения и предоставят качествени услуги в сферата на информационните технологии. Тези фирми са пример за висок стандарт на професионализъм и експертиза, което ги прави горди представители на пловдивската IT общност.



Вижте кои IT компаниите се развиват в Пловдив, как те променят лицето на бизнеса и обществото, и как работата с тях може да ви открие безброй възможности за професионален и личен растеж.



Как Пловдив привлича IT компании и специалисти



Пловдив е вторият по големина град в България и се утвърждава все повече като атрактивна дестинация за IT компании и специалисти поради няколко ключови фактора. Ето как градът привлича все повече внимание от тази бързо развиваща се индустрия:



Развита инфраструктура: Пловдив разполага със солидна инфраструктура, включително съвременни офиси, университети, коуъркинг пространства и бизнес паркове. Това създава благоприятна среда за развитие на IT компаниите.



Наличие на квалифицирани специалисти: Градът притежава богат резерв от таланти, благодарение на присъствието на високообучени специалисти от местните университети. Качеството на образованието предоставя на компаниите достъп до квалифицирани и мотивирани професионалисти.



Иновативна среда: Пловдив се гордее с бързо развиваща се startup екосистема на иновации. Растящата общност от инвеститори, предприемачи и акселератори предоставя подкрепа и възможности за растеж на нови IT проекти и компании.



Стратегическа локация: Градът се намира в централната част на България, което го прави лесно достъпен от различни региони на страната. Освен това, Пловдив е отлично свързан и по въздух, като предлага ежедневни полети до големите европейски градове. Това улеснява комуникацията и мобилността на служителите и клиентите на компаниите.



Качество на живот: Пловдив предлага привлекателна комбинация от културно богатство, историческо наследство и качество на живот. Градът предоставя уютна обстановка, разнообразие от ресторанти, зелени пространства и развлекателни събития. Това е фактор, който привлича специалисти да изберат Пловдив като свое място за живеене и работа.



Пандемията също изигра ключова роля в развитието на Пловдив като IT център. Тя доведе до преместването на много хора, работещи в IT компании в София, обратно в Пловдив, тъй като голяма част от компаниите станаха отворени към работа от вкъщи и хибриден модел на работа. Освен това, градът предлага достъпен стандарт на живот в сравнение с други европейски градове, което позволява на компаниите да предлагат конкурентни заплати и придобивки на своите бъдещи служители.



IT компаниите в Пловдив



Над 140 IT компании имат офиси на територията на града.



Една от най-големите и бързоразвиващи се компании в Пловдив е MentorMate. Фирмата предлага възможности за професионален растеж с отворени позиции за програмиране и тестване, анализ и оптимизация на данни, както и дизайн. Обявените места са с хибриден, изцяло дистанционен или контракторски режим на работа. Основният фокус на компанията е върху служителите, както и върху развитието на култура, основана на автентичност, сътрудничество и уважение.



Strypes е друга голяма компания, която се е установила и в Пловдив. Фирмата е основана през 2008 година и предлага софтуерни решения и консултации в области като IT Infrastructure, DevOps и Smart Applications. Strypes поставя висок приоритет върху развитието на екипа си, както и върху възможностите за иновации.



Когато говорим за IT компаниите в Пловдив, неизбежно трябва да споменем и Sirma — фирма с над 20 години опит в разработването на софтуер. Sirma създава корпоративни софтуерни системи и предлага консултации в сферата на информационните технологии. Компанията набира активно кадри с опит в технологии като Java, .NET и JavaScript.



Кои са най-търсените IT специалисти и технологии в Пловдив?



Спрямо IT обявите в DEV.BG за Пловдив, в града преобладава търсенето на Backend и Frontend специалисти, както и на DevOps, Fullstack и Automation QA кадри.



Сред най-търсените технологии спрямо обявените позиции са JavaScript, Java, .NET, PHP, React и C/C++/Embedded. Това подчертава значителния интерес от страна на компаниите към специалисти със специфични умения и опит в тези области.



Отчита се и растяща тенденция за увеличаване на кадрите, които се специализират в използването на cloud услуги като Azure и AWS, както и в развитието на технологии като Machine Learning и Data Engineering.



Култура и работна среда в града под тепетата



Пловдив предлага богата културна сцена и благоприятна работна среда, които правят града привлекателна дестинация за IT обществото. Ето някои от предимствата на града:



Културна столица: Обявен за Европейска столица на културата за 2019 година, Пловдив се отличава с богато културно наследство и множество събития през цялата година. В града се намират множество театри, галерии, музеи и фестивали, които предоставят на IT професионалистите възможността да се насладят на разнообразни забавления и да се вдъхновят.



IT общност и събития: В Пловдив има активна и разрастваща се IT общност и се провеждат редица технологични събития, като конференции, семинари и срещи. Това създава възможности за споделяне на знания, обучение и сътрудничество между специалистите от IT сектора.



Работна среда: Пловдив предлага съвременни офиси и бизнес центрове, които отговарят на изискванията на IT компаниите. Градът разполага с високоскоростен интернет, добре поддържани пътища и обществен транспорт, което улеснява комуникацията и мобилността на служителите.



Баланс между работа и личен живот: Градът разполага с прекрасни паркове, зелени площи и спортни обекти, които позволяват на IT професионалистите да прекарват добре свободното си време. Също така, наличието на разнообразни културни, развлекателни и гурме заведения осигурява разнообразие и изобилие от възможности извън работно време.



Значението на IT компаниите за града



През последните две години, множество големи компании, които са базирани в София, инвестираха в отварянето на офиси и в Пловдив. Присъствието на големи и развиващи се IT компании в Пловдив допринася за икономическия растеж на града. Тези компании създават нови работни места и инвестиции, които стимулират икономиката и спомагат за повишаване на благосъстоянието на местното население.



Община на Пловдив също насърчава растежа на IT индустрията, като осигурява стимули за стартиране на нови бизнеси и инвестира в създаването на съвместни работни пространства и бърз интернет. Присъствието на топ IT компании в Пловдив повишава престижа и видимостта на града както в страната, така и в международен контекст. Това помага за установяване на Пловдив като привлекателна дестинация за бизнес и инвестиции, както и за привличане на вниманието на глобални играчи в IT индустрията.



В комбинация с другите предимства на града, нарастващите IT компании имат съществено значение за развитието и просперитета на Пловдив, като спомагат за трансформацията му в един от водещите IT хъбове в България и региона.