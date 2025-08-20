ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заради нов топлопровод ограничават движението по улица в район "Северен"
Причината е изграждането на разпределителен и присъединителен топлопровод за топлоснабдяване на многофамилни жилищни сгради на ул "Йоан Екзарх“ № 11 и № 13, уточняват от общинското предприятие. Ограничението е в сила за времето от днес до 20.09.2025 г.
