Започна фестивалът "Процес-Пространство" в Пловдив. Ето и пълната програма (всички събития са отворени за посетители. Работен език английски с превод при необходимост):



18 май



Откриване на фестивала с открито експониране на бронзова скулптура "Прегръдката“ на художничката Ода Жон пред Катедрален храм "Успение Богородично“, ул.“Съборна“6, Стария град (19:30)



Представянето на творбата в Пловдив е с любезната подкрепа на Пловдивска Митрополия, в рамките на фестивал "Процес – Пространство“ и част от национален



пътуващ арт проект с куратор Христина Бобокова.



Продължителност на експозицията (18 май - 15 юни)



20 – 27 май



Вечерни презентации (18:30-19:40) / Къща-хостел BEST REST, ул. "Петър Парчевич“ 13



21 май



Дискусионен панел "Нови виждания в съвременното изкуство“ (17:00-19:00) / Къща Енчо Пиронков – ул. "Васил Кънчев“ 1, Старият град



- Exquisite Corpse Video Project – Разговор и видео-прожекция на Матиас Рот – Германия (17:00-18:00)



- "Паралелни вселени, квантова физика, нишки, ножици, лепило.“ – Лекция – артистичен разговор с Рикарда Валхойзър – Германия (18:00-19:00)



22 май



Уъркшоп на Силвен Шасе – Канада (10:00-12:00) в Къща-хостел BEST REST



24 май



Уъркшоп – Алтернативни истории с Кристийн Гист – Великобритания (10:00-12:00) Къща-хостел BEST REST, подходящ за възраст 16+, максимален брой участници-12. Участниците трябва да донесат 2D изображение, което означава нещо за тях, снимка, картичка, писмо, статия от вестник, стихотворение, ксерокопие на любима страница от книга.



25 май



Уъркшоп на Димитър Грозданов – работа със смола (14:00-16:00) в Къща-хостел BEST REST



28 май



Пърформанс на Норико Мазда Кура – Япония (14:00) в Къща-хостел BEST REST



31 май



Откриване на изложба от 29-ти Фестивал Процес – Пространство с мото "Отношения без форма“ (18:30) / Галерия "Резонанс“, ул. "Петър Парчевич“ 14



Продължителност на изложбата (31 май - 15 юни)



Фестивал "Процес – Пространство“ е основан през 1991 от Димитър Грозданов. От 1992 фестивалът се провежда ежегодно в Балчик и е първият частен и независим форум за съвременно изкуство, толериращ широк спектър на изразни форми. През годините той е широка платформа за междукултурен диалог и срещи между различни поколения артисти, школи и държави. С напредване на годините, фестивалът се развива и разширява своите сцени, като от 2016 провежда изданията си и в Русе и Пловдив.



Мотото на тазгодишното издание на форума е "Отношения без форма“. Програмата включва презентации, уъркшопи, демонстрации, прожекции, пърформанси и интерактивни дейности в градска среда. 14 съвременни артисти от всички краища на света ще покажат изкуството си от 18 до 31 май в Пловдив. Основната фестивална изложба ще бъде експонирана в галерия "Резонанс", а в Постоянна експозиция "Енчо Пиронков" ще има лекции и презентации. Такива ще има и в къща "Best Rest".



За "Прегръдката“ пък е отредено откритото пространство пред храма в началото на Стария град. Именно гостуването на скулптурната творба на българската художничка е най-провокативното събитие в рамките на фестивала.



29-тото издание на "Процес-Пространство“ ще сподели артистичната сцена с множеството и разнообразни културни събития, част от "Пловдив – Европейската столица на културата 2019“.



"Отношенията, независимо дали са в математически или хуманитарен смисъл не могат да бъдат без форма – тогава, когато са, те откликват на някаква драма. Именно затова мотото на фестивала тази година е такова – защото неговата история и изобщо времето, в което той съществува са драматични. Може би това мото е по-подходящо за концептуален тип работи, но то може да бъде решено и чрез пластика“, разказа за мотото създателят Димитър Грозданов.



АРТИСТИ



Гайр М.Брунгот (Норвегия), Илияна Манукова (България), Кристийн Гист (Великобритания), Марта Влусек (Полша/Германия), Николай Панайотов (България), Норико Мазда Кура (Япония), Петра Худцова (Чехия), Рикарда Валхойзър & Щефан Винклер (Германия), Силвен Шасе (Канада), Силви Хауптфогел (Германия), Хайди Майър (Германия), Шарън Хауърд (Великобритания)



ГОСТИ



Ода Жон (Франция) с представяне на бронзовата скулптура "Прегръдката“ в рамките на Фестивал "Процес – Пространство“, като част от пътуващ арт проект на куратора Христина Бобокова



Матиас Рот (Германия) – Видео-прожекция – най-доброто от международен видео арт проект Трафик Джем (или инициатива AIM)



ОРГАНИЗАТОРИ



Пенка Минчева, Христина Бобокова, Димитър Грозданов



Асистент организатори:



Милен Джановски и приятели на фестивала



Съорганизатори: Oбщина Пловдив



Спонсори: Община Пловдив, семейство Бобокови



Партньори: Галерия "Резонанс“, Градска Художествена Галерия Пловдив.